«Хоффенхайм» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Унион», который состоится 17 февраля 2024 года

«Хоффенхайм»

«Деревенские» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «сине-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «железными». Восемь матчей к ряду «Хоффенхайм» не выигрывает у своих соперников. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хайденхаймом» (1:1). В рамках матча 20-го тура чемпионата Германии «деревенские» разошлись миром с «волками» из Вольфсбурга (2:2).

На прошлых выходных дома «сине-белые» раскатали ничью с «козлами» из Кёльна (1:1).

«Унион»

«Железный союз» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Униона» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «красные быки» выиграли у «железных» из Берлина в матче 20-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Майнц» (1:1).

10 февраля с минимальным счётом на своём поле «железные» выиграли у «Вольфсбурга».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 2.06

Ничья – 3.70

Победит «Унион» – 3.50

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 гола – 3.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «деревенские» в десяти крайних матчах

В четырёх матчах за аналогичный период «железные» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.75 на тотал больше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности не меньше трёх голов на двоих команды забьют в будущей встрече. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных матчей команд.