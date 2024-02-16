«Хоффенхайм» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Унион», который состоится 17 февраля 2024 года
«Хоффенхайм»
«Деревенские» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «сине-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «железными». Восемь матчей к ряду «Хоффенхайм» не выигрывает у своих соперников. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хайденхаймом» (1:1). В рамках матча 20-го тура чемпионата Германии «деревенские» разошлись миром с «волками» из Вольфсбурга (2:2).
На прошлых выходных дома «сине-белые» раскатали ничью с «козлами» из Кёльна (1:1).
«Унион»
«Железный союз» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Униона» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «красные быки» выиграли у «железных» из Берлина в матче 20-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Майнц» (1:1).
10 февраля с минимальным счётом на своём поле «железные» выиграли у «Вольфсбурга».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хоффенхайм» – 2.06
- Ничья – 3.70
- Победит «Унион» – 3.50
- Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 гола – 3.55
- Тотал голов больше 2.5 – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только одну победу одержали «деревенские» в десяти крайних матчах
- В четырёх матчах за аналогичный период «железные» обыграли своих соперников.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.75 на тотал больше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности не меньше трёх голов на двоих команды забьют в будущей встрече. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных матчей команд.