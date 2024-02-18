«Бетис» – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Алавес», который состоится 18 февраля 2024 года

«Бетис»

«Гелиополиты» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «зелёно-белых», чтобы оценить шансы «Бетикоса» в предстоящем матче с «Алавесом». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Хетафе» в рамках матча 23-го тура Примеры (1:1). В сухую, забив пару мячей, «Бетис» на выезде взял верх над «Кадисом» (2:0).

15 февраля в первой игре 1/16 Лиги конференций «гелиополиты» уступили дома «Динамо» из Загреба.

«Алавес»

Двенадцатую строчку турнирной таблицы Ла Лиги занимают «славные» на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Алавеса» за последнее время. Забив три гола, в сухую «уничтожители бобов» на выезде обыграли «Альмерию» в рамках матча 22-го тура чемпионата Испании. С разницей в два гола «Барса» выиграла у «Алавеса» в игре следующего тура Примеры (3:1).

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «жёлтой подлодкой» из Вильярреала.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.14

Ничья – 3.35

Победит «Алавес» – 3.65

Победит «Бетис» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из десяти последних матчей «Бетис» обыграл своих соперников в трёх встречах

За аналогичный период «Алавес» взял верх над своими оппонентами в четырёх матчах.

Прогноз

После поражения от «Динамо» в Лиге конференций «зелёно-белым» необходимо реабилитироваться перед своими поклонниками. С коэффициентом 2.14 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Бетиса».