«Кардифф» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Кардифф» – «Блэкберн», который состоится 20 февраля 2024 года
«Кардифф»
«Лазурные птицы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четырнадцатой строчке. В трёх матчах к ряду «Кардифф» проиграл своим соперникам. Со счётом 0:2 «синие» проиграли дома «Престону» в рамках матча 31-го тура чемпионата. С таким же счётом «лазурные птицы» уступили на выезде «Вест Бромвичу» в игре следующего тура Чемпион Лиги.
17 февраля со счётом 4:1 «Норвич» на своём поле выиграл у «Кардиффа».
«Блэкберн»
Семнадцатое место занимают на данный момент «бродяги» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Блэкберна» за последнее время. На своём поле с разницей в два гола «сине-белые» взяли верх над командой «Сток Сити» (3:1). С минимальным счётом «Риверсайдцы» уступили в гостях «Бирмингему» в 32-ом туре чемпионата.
На выезде со счётом 2:2 вничью сыграли «бродяги» с «Престоном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кардифф Сити» – 2.60
- Ничья – 3.35
- Победит «Блэкберн» – 2.65
- Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 гола – 4.70
- Тотал голов больше 2.5 – 1.92
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.85
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- Только одну победу одержали «лазурные птицы» в пяти последних матчах
- В двух встречах за аналогичный период «Блэкберн» взял верх над своими соперниками.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.85 на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка.