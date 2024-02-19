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«Кардифф» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:24
«Кардифф» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Кардифф» – «Блэкберн», который состоится 20 февраля 2024 года

«Кардифф»

«Лазурные птицы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четырнадцатой строчке. В трёх матчах к ряду «Кардифф» проиграл своим соперникам. Со счётом 0:2 «синие» проиграли дома «Престону» в рамках матча 31-го тура чемпионата. С таким же счётом «лазурные птицы» уступили на выезде «Вест Бромвичу» в игре следующего тура Чемпион Лиги.

17 февраля со счётом 4:1 «Норвич» на своём поле выиграл у «Кардиффа».

«Блэкберн»

Семнадцатое место занимают на данный момент «бродяги» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Блэкберна» за последнее время. На своём поле с разницей в два гола «сине-белые» взяли верх над командой «Сток Сити» (3:1). С минимальным счётом «Риверсайдцы» уступили в гостях «Бирмингему» в 32-ом туре чемпионата.

На выезде со счётом 2:2 вничью сыграли «бродяги» с «Престоном».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кардифф Сити» – 2.60
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Блэкберн» – 2.65
  • Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 гола – 4.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.92
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • Только одну победу одержали «лазурные птицы» в пяти последних матчах
  • В двух встречах за аналогичный период «Блэкберн» взял верх над своими соперниками.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.85 на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Блэкберн
Все комментарии
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сегодня в 00:46
Учитывая последние результаты “Блэкберна”, можно предположить, что они могут дать бой и набрать очки в этом матче.
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сегодня в 00:42
Сложно определить фаворита в предстоящем матче между “Кардиффом” и “Блэкберном”. Обе команды испытывают трудности в последнее время и находятся не в лучшей форме.
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