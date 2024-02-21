«Ренн» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Ренн» – «Милан», который состоится 22 февраля 2024 года

«Ренн»

Седьмое место занимают «красно-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Франции. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ренна», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Миланом». С минимальным счётом «красно-чёрные» в гостях выиграли у «Гавра» в рамках матча 21-го тура Лиги 1. В сухую, пропустив три гола, «Ренн» проиграл в Милане местным «дьяволам» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «красно-чёрные» взяли верх над «Клермоном».

«Милан»

«Дьяволы» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на третьей строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-чёрных» за последнее время. С разницей в один мяч «Милан» выиграл у «канареек» из Фрозиноне в 23-ем туре чемпионата Италии (3:2). С минимальным счётом «дьяволы» дома выиграли у «лазурно-белых» из Неаполя в следующем туре Серии A.

18 февраля в Монце «красно-чёрные» проиграли «Брианцоли» со счётом 2:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 2.71

Ничья – 3.55

Победит «Милан» – 2.73

Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 5.15

Тотал голов больше 2.5 – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

Четыре победы одержали «красно-чёрные» в пяти последних встречах

За аналогичный период «Милан» выиграл в трёх матчах

В четырёх крайних матчах на своём поле «Ренн» пропускал за игру не больше одного гола.

Прогноз

Возможно, победителя в предстоящем матче не будет. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55. В 1/8 Лиги Европы мы увидим «дьяволов» из Милана.