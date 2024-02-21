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«Ренн» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:19
«Ренн» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Ренн» – «Милан», который состоится 22 февраля 2024 года

«Ренн»

Седьмое место занимают «красно-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Франции. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ренна», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Миланом». С минимальным счётом «красно-чёрные» в гостях выиграли у «Гавра» в рамках матча 21-го тура Лиги 1. В сухую, пропустив три гола, «Ренн» проиграл в Милане местным «дьяволам» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «красно-чёрные» взяли верх над «Клермоном».

«Милан»

«Дьяволы» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на третьей строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-чёрных» за последнее время. С разницей в один мяч «Милан» выиграл у «канареек» из Фрозиноне в 23-ем туре чемпионата Италии (3:2). С минимальным счётом «дьяволы» дома выиграли у «лазурно-белых» из Неаполя в следующем туре Серии A.

18 февраля в Монце «красно-чёрные» проиграли «Брианцоли» со счётом 2:4.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ренн» – 2.71
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Милан» – 2.73
  • Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 5.15
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.01
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

  • Четыре победы одержали «красно-чёрные» в пяти последних встречах
  • За аналогичный период «Милан» выиграл в трёх матчах
  • В четырёх крайних матчах на своём поле «Ренн» пропускал за игру не больше одного гола.

Прогноз

Возможно, победителя в предстоящем матче не будет. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55. В 1/8 Лиги Европы мы увидим «дьяволов» из Милана.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Милан
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Все комментарии
zg4usab3ekws
zg4usab3ekws
сегодня в 07:02
Буду следить за игрой и делать ставку на победу “Милана” с небольшим отрывом.
c6y2fgwuhf4t
c6y2fgwuhf4t
сегодня в 07:01
Думаю, что “Милан” будет фаворитом в этой игре, но я бы не стал списывать со счетов “Ренн”.
vwbqua3sebbf
vwbqua3sebbf
сегодня в 06:59
«Ренн» может использовать домашние стены как преимущество, так что вполне возможна и ничья.
cpbc9ysjbguf
cpbc9ysjbguf
сегодня в 06:58
Основываясь на текущей форме команд и результатах последних матчей, можно предположить, что «Милан» будет иметь больше шансов на победу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:28
Милан совершенно спокоен и не должен проиграть - Х2.
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