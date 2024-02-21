«Айнтрахт» – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги конференций «Айнтрахт» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 22 февраля 2024 года

«Айнтрахт»

«Орлы» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Айнтрахта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Юнионом». На своём поле со счётом 1:1 «орлы» раскатали ничью с «несгибаемыми» из Бохума в 21-ом туре Бундеслиги. В первой игре 1/16 Лиги конференций на выезде команда из Франкфурта-на-Майне раскатала ничью с «юнионистами» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 3:3 в гостях «Айнтрахт» сыграл вничью с «бразильцами из Брайсгау».

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают первое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Юниона» за последнее время. С разницей в один мяч «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил на выезде «Брюгге» в рамках первого полуфинального матча Кубка Бельгии (1:2). Миром разошлись «юнионисты» с командой «Вестерло» в матче 25-го тура Высшей лиги (2:2).

18 февраля со счётом 3:1 в гостях «жёлто-синие» выиграли у «Кортрейка» в прошлом туре чемпионата Бельгии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.96

Ничья – 3.60

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.78

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 гола – 3.42

Тотал голов больше 2.5 – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

Только одну победу одержал «Айнтрахт» в пяти последних встречах

За такой же период «Юнион» взял верх над своими соперниками в двух матчах

В четырёх крайних матчах с участием «юнионистов» исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.95 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на тотал больше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности на двоих команды забьют не меньше трёх голов.