«Брайтон» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Эвертон», который состоится 24 февраля 2024 года

«Брайтон»

«Альбион» в турнирной таблице АПЛ занимают на данный момент седьмое место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «сине-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «ирисками». С большим счётом на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион» взял верх над «орлами» из Кройдона в рамках матча 23-го тура чемпионата (4:1). В гостях с разницей в один мяч «Альбион» уступил «шпорам» из Тоттенема (1:2).

На прошлых выходных со счётом 5:0 «чайки» на выезде выиграли у «клинков» из Шеффилда.

«Эвертон»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на сегодняшний день на восемнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Эвертона» за последнее время. Больше месяца «мерсисайдцы» не выигрывают своих оппонентов. Со счётом 2:2 на своём поле «синие» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура чемпионата. В сухую, забив два гола, «Ман Сити» одержал победу над «скаузерами» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

19 февраля «Эвертон» дома раскатал ничью со «стекольщиками» из Кройдона (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.89

Ничья – 4.06

Победит «Эвертон» – 4.16

Победит «Брайтон» с форой -1.5 гола – 3.08

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 2.28

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да

Пять побед одержали «чайки» в десяти крайних матчах

За такой же период «Эвертон» порадовал победами своих болельщиков только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Брайтона» с коэффициентом 1.89. Трудностей с победой у «чаек» возникнуть не должно в будущей встрече. Свои три очка «сине-белые» возьмут.