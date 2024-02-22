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«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:34
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бохум», который состоится 24 февраля 2024 года

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Гладбаха» за последнее время. С разницей в пару мячей «Боруссия» на выезде уступила мюнхенской «Баварии» в рамках матча 20-го тура Бундеслиги. Нулевую ничью раскатали «чёрно-бело-зелёные» с «Дармштадтом 98» в следующем туре.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «жеребята» проиграли «красным быкам» из Лейпцига.

«Бохум»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «несгибаемые» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бохума», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Боруссией». На своём поле со счётом 1:1 «невыбиваемые» разошлись миром с «Аугсбургом» в 20-ом туре чемпионата Германии. С таким же счётом «Бохум» на выезде раскатал ничью с «Айнтрахтом» (1:1).

18 февраля со счётом 3:2 «несгибаемые» взяли верх над мюнхенской «Баварией».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.06
  • Ничья – 3.94
  • Победит «Бохум» – 3.59
  • Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах с форой -1.5 гола – 3.45
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились победами «жеребят»
  • Две победы одержали «чёрно-бело-зелёные» в десяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Бохум» выиграл в пяти футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 3.59 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Бохума». На кураже после недавней победы над «Баварией» в будущей встрече «несгибаемые» увезут три очка из Мёнхенгладбаха.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Бохум
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 08:46
В исход матча даже не полезу, как говориться игра на три результата. А вот по голу от каждой команды ожидаю. Поэтому ОЗ.
uspdps4kswn4
uspdps4kswn4
сегодня в 07:16
Учитывая последние результаты команд, можно сделать вывод, что «Боруссия Мёнхенгладбах» находится в более плохой форме, чем «Бохум». Это говорит в пользу ставки на победу «несгибаемых» в этом матче.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:03
Скорее всего это будет результативный матч- ТБ(2,5).
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