«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708554850

сегодня, 01:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бохум», который состоится 24 февраля 2024 года

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Гладбаха» за последнее время. С разницей в пару мячей «Боруссия» на выезде уступила мюнхенской «Баварии» в рамках матча 20-го тура Бундеслиги. Нулевую ничью раскатали «чёрно-бело-зелёные» с «Дармштадтом 98» в следующем туре.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «жеребята» проиграли «красным быкам» из Лейпцига.

«Бохум»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «несгибаемые» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бохума», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Боруссией». На своём поле со счётом 1:1 «невыбиваемые» разошлись миром с «Аугсбургом» в 20-ом туре чемпионата Германии. С таким же счётом «Бохум» на выезде раскатал ничью с «Айнтрахтом» (1:1).

18 февраля со счётом 3:2 «несгибаемые» взяли верх над мюнхенской «Баварией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.06

Ничья – 3.94

Победит «Бохум» – 3.59

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах с форой -1.5 гола – 3.45

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились победами «жеребят»

Две победы одержали «чёрно-бело-зелёные» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Бохум» выиграл в пяти футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 3.59 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Бохума». На кураже после недавней победы над «Баварией» в будущей встрече «несгибаемые» увезут три очка из Мёнхенгладбаха.