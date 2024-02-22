Лига чемпионов зажигает звёзд. «Ювентус», «Интер» и клубы АПЛ в очереди за талантами

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вчера, 20:30

Выделяются игроки «Порту» и напарники Захаряна.

Вандерсон Галено («Порту»)

Левому вингеру 26 лет, уже не заплатят свыше ста миллионов евро, как получила «Бенфика» за трансфер Жоау Феликса. Галено долго не мог заиграть в «Порту», но в «Браге» набрал форму и вернулся в большой клуб. Теперь у Вандерсона 5 голов и 3 ассиста в Лиге чемпионов, идеальная реклама для покупателей. Вчера сначала запомнился двойным промахом у ворот «Арсенала» в первом тайме, а потом выиграл приз лучшему игроку матча благодаря красивому удару на 94-й минуте. «Канониры» стали ближе к неудаче в Лиге чемпионов, а боссы «Порту» празднуют победу и готовятся к торгам. За Галено обязательно придут покупатели, это не элитный игрок, но добротный мастер.

Андер Барренетчеа («Реал Сосьедад»)

Если 27-летний Браим Диас вряд ли легко найдет новый клуб, как и хавбек Мерино, которому тоже немало лет, то вингер Андер, которому всего 22 года, обязательно получит заманчивые приглашения ближайшим летом. И этот трансфер важен для Захаряна. Если Барренетчеа покинет «Реал Сосьедад» летом, то Арсен чаще будет появляться на поле в атаке на левом фланге. Причем у басков не лишь за Андером придут большие клубы. Атакующего японца Кубо тоже прекрасно знают, а плеймейкеру тоже 22 года. Впрочем, бывший игрок «Реала» и «Барселоны» не может быть открытием сезона, Такефуса – полноценная звезда Ла Лиги.

Самуэл Лино («Атлетико»)

Уже в большом клубе. Но с такой игрой, как у молодого бразильца, Лино может попасть в клуб АПЛ ближайшим летом, ведь ему 24 года, молодой футболист. Также латераль может перейти в «Баварию», ведь Дэвис отправится в «Реал», а новый главный тренер клуба из Мюнхена может зарубить идею играть с теми, кого уже подготовили на замену для Альфонсо. Лино очень хорош в атаке, а Симеоне подтянет его игру в защите. Самуэл – один из лучших фланговых игроков сезона, причем заметно, что не исчерпал свой потенциал. Может и должен работать ещё эффективнее по всей бровке.

Мехди Тареми («Порту»)

Здесь не нужно торговаться, ведь «Интер» забирает Тареми с лета. Иранец, которому 31 год, запомнился активной работой на острие атаки «Порту», забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в Лиге чемпионов. Против «Арсенала» известный нападающий не сыграл из-за травмы, но полностью поддерживаем стратегический выбор Симоне Индзаги. Поскольку непонятно, где окажется Лаутаро Мартинес – хочет остаться, но за аргентинцем могут прийти очень богатые клубы, то «Интеру» пригодится снайпер. Также Мехди моложе, чем Арнаутович и Джеко, нынешние тяжелые форварды. Конечно, Тюрам рассчитывает играть с Лаутаро в основе, но Тареми пригодится.

Георгий Судаков («Шахтёр»)

Форвард «горняков» Сикан забил на групповом этапе 4 мяча, но разговоры о большом клубе ведут в связи с интересом «Ювентуса» к Судакову. Конечно, тут важно не выдумывать, будто неудача Мудрика в «Челси» автоматически значит, что никто из «Шахтёра» не заиграет в большом клубе. Фернандиньо возразит, ведь бразилец легенда «Манчестер Сити». Судаков о подобной карьере лишь мечтает, Георгию 21 год, это умный плеймейкер с большим будущим. Если правильно выберет новый клуб – раскроется и порадует публику в Италии. Судаков готовится к большому вызову в карьере.

Давид Раум («Лейпциг»)

Хави Симонс вернется в ПСЖ , откуда он направился в аренду в «Лейпциг». Форварда Опенда тоже в представлениях не нуждается, но бельгиец вместе с левым защитником сборной Германии именно в этом сезоне доказывает свое право на приглашение в большие клубы. Раум играл недавно за «Хоффенхайм», но «Лейпциг» для него не потолок, если будет на пике формы. Левофланговые защитники – дефицитный «товар» на рынке, ведь левшей меньше, чем правшей. Раум умеет создать момент и может прибавить в обороне, если позаботится о концентрации на ключевых моментах без мяча. Есть время, чтобы стать большой звездой.

Мартин Субименди («Реал Сосьедад»)

Мартину двадцать пять лет, это центральный полузащитник. У него очень точные передачи, испанская школа футбола, речь о воспитаннике «Реала Сосьедад». Субименди заинтересовал «Арсенал», хотя это далеко не единственный клуб, где может оказаться такой талантливый футболист. Мартин появлялся в футболке сборной Испании. Но если хочет защищать «Красную фурию» чаще, должен найти себе команду более высокого класса. Есть страх, что не закрепится на новом месте в большом клубе с конкуренцией, но Субименди давно заслужил шанс воевать не только за выход в финал Кубка Испании. В таких клубах, как «Реал Сосьедад» или «Вильярреал», лучшие футболисты перерастают уровень амбиций команды, поэтому Мартину нужно двигаться вперед и вверх. Скорее всего, уедет в АПЛ .

Джоуи Веерман ( ПСВ )

У клуба из Эйндховена можно выделить не только Бакайоко – 20-летнего вингера, но также умного хавбека Веермана. Ему вручили приз лучшему футболисту матча ПСВ против «Боруссии» Д, претендует на звание «Игрок недели». Пусть самые ценные лоты на летних торгах, вроде форварда Осимхена и хавбека Кварацхелии из «Наполи», уже в топ-5 и не первый год играют в Лиге чемпионов, но до сих пор у представителей команд за пределами элитных дивизионов есть шанс показать себя в главном клубном кубке и отправиться в состав гранда, как сделали другие яркие участники этого сезона в Лиге чемпионов.

Например, французский левый латераль Саша Боэ из «Галатасарая» уже в заявке «Баварии», ведь запомнился скаутам по матчам в группе с «Манчестер Юнайтед». Пускай новичок попал на сложный период в истории клуба из Мюнхена – Тухель проигрывает и уйдет в конце сезона, Боэ ещё может дождаться подходящего тренера наподобие Хаби Алонсо. Веерман и Галено – герои этой недели, пока мечтают о большом вызове, потому что так устроен футбольный мир. Чаще всего будущая звезда начинает в скромном клубе, как Холанд.