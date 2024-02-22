«Арсенал» попытается подписать Тоуни

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вчера, 17:27

«Арсенал» начинает работу над трансфером нападающего «Брентфорда» .

В ближайшее время клуб может начать переговоры с представителями футболиста.

«Брентфорд» готов отпустить игрока, но взамен потребует 80 миллионов фунтов.