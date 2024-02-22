«Арсенал» попытается подписать Тоуни

«Арсенал» начинает работу над трансфером нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.
В ближайшее время клуб может начать переговоры с представителями футболиста.
«Брентфорд» готов отпустить игрока, но взамен потребует 80 миллионов фунтов.
«Арсенал» начинает работу над трансфером нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.
В ближайшее время клуб может начать переговоры с представителями футболиста.
«Брентфорд» готов отпустить игрока, но взамен потребует 80 миллионов фунтов.
Что касается нападающего, то не важно будет это Тоуни, Уоткинс или Осимхэн или вообще другой игрок, главное что бы трансфен на эту позицию был осуществлен. Очень сильно ощущается нехватка игроков в атаке! Форвард необходим. Тоуни показывае что он профи и думаю в списке Артеты его фамилия присутствует
Что касается нападающего, то не важно будет это Тоуни, Уоткинс или Осимхэн или вообще другой игрок, главное что бы трансфен на эту позицию был осуществлен. Очень сильно ощущается нехватка игроков в атаке! Форвард необходим. Тоуни показывае что он профи и думаю в списке Артеты его фамилия присутствует