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«Арсенал» попытается подписать Тоуни

вчера, 17:27

«Арсенал» начинает работу над трансфером нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.

В ближайшее время клуб может начать переговоры с представителями футболиста.

«Брентфорд» готов отпустить игрока, но взамен потребует 80 миллионов фунтов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
С нетерпением жду летнее трансферное окно и надеюсь у Артеты и Эду уже есть список желаемых игроков, которых они готовы подписать любой ценой, как это было в трансфере Райса. Очень хочу, что бы все трансферы были совершены быстро до начала первых сборов! Это очень важно для всей подготовки команды к сезону.
Что касается нападающего, то не важно будет это Тоуни, Уоткинс или Осимхэн или вообще другой игрок, главное что бы трансфен на эту позицию был осуществлен. Очень сильно ощущается нехватка игроков в атаке! Форвард необходим. Тоуни показывае что он профи и думаю в списке Артеты его фамилия присутствует
uf9pdzybuc8h
uf9pdzybuc8h
вчера в 17:31
Готовь 80 миллионов фунтов и игрок Ваш!!
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