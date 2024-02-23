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«Сент-Патрикс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:32
«Сент-Патрикс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс» – «Богемианс», который состоится 23 февраля 2024 года

«Сент-Патрикс»

Вспомним недавние матчи с участием «Пат’са», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Богемиансом». В рамках товарищеского матча «Сент-Патрик Атлетик» с разницей в один мяч выиграл у «Дроэды» (2:1). Со счётом 3:1 в финальном матче Суперкубка Ирландии «святоши» проиграли команде «Шемрок Роверс».

16 февраля с минимальным счётом «Сент-Патрикс» взял верх над клубом «Голуэй Юнайтед».

«Богемианс»

Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «чёрно-красных» за последнее время. В трёх футбольных поединках к ряду «Богемианс» не уступает своим соперникам. Миром разошлись «цыгане» со «святошами» в товарищеской встрече (1:1). С минимальным счётом «чёрно-красные» одержали победу над командой «Корк Сити». Победный гол забил шотландский полузащитник «Богемианса» Деклан Макдэйд.

В матче 1-го тура «цыгане» дома сыграли вничью со «Слайго Роверс» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сент-Патрикс» – 2.17
  • Ничья – 3.52
  • Победит «Богемианс» – 3.26
  • Победит «Сент-Патрикс» с форой -1.5 гола – 3.88
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.89
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Только в одном матче из пяти крайних «цыгане» одержали одну победу
  • В трёх матчах за аналогичный период «святоши» обыграли своих соперников.

Прогноз

С коэффициентом 2.17 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Сент-Патрикса». На своём поле «святоши» обыграют «чёрно-красных» в предстоящем футбольном поединке с минимальной разницей в счёте.

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Все комментарии
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сегодня в 09:59
Небольшим фаворитом в данном матче является команда «Сент-Патрикс».
h4h7b3arzyee
h4h7b3arzyee
сегодня в 09:52
Стоит отметить, что «Сент-Патрикс» демонстрирует более уверенную игру на домашней арене, в то время как «Богемианс» чувствует себя увереннее на выезде.
Исходя из этого, вариант ставки на этот матч:
“Сент-Патрикс” не проиграет.
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сегодня в 09:50
С учётом текущей формы обеих команд и результатов последних встреч, можно предположить, что матч будет напряжённым и, скорее всего, не выявит победителя.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:51
В результат матча лучше не лезть, игра на три результата. А вот голы в этом матче мы увидим точно.
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сегодня в 07:49
Матч будет достаточно результативным, и команды смогут забить как минимум по одному голу.
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