«Сент-Патрикс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс» – «Богемианс», который состоится 23 февраля 2024 года
«Сент-Патрикс»
Вспомним недавние матчи с участием «Пат’са», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Богемиансом». В рамках товарищеского матча «Сент-Патрик Атлетик» с разницей в один мяч выиграл у «Дроэды» (2:1). Со счётом 3:1 в финальном матче Суперкубка Ирландии «святоши» проиграли команде «Шемрок Роверс».
16 февраля с минимальным счётом «Сент-Патрикс» взял верх над клубом «Голуэй Юнайтед».
«Богемианс»
Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «чёрно-красных» за последнее время. В трёх футбольных поединках к ряду «Богемианс» не уступает своим соперникам. Миром разошлись «цыгане» со «святошами» в товарищеской встрече (1:1). С минимальным счётом «чёрно-красные» одержали победу над командой «Корк Сити». Победный гол забил шотландский полузащитник «Богемианса» Деклан Макдэйд.
В матче 1-го тура «цыгане» дома сыграли вничью со «Слайго Роверс» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сент-Патрикс» – 2.17
- Ничья – 3.52
- Победит «Богемианс» – 3.26
- Победит «Сент-Патрикс» с форой -1.5 гола – 3.88
- Тотал голов больше 2.5 – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.92
Статистика
- Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Только в одном матче из пяти крайних «цыгане» одержали одну победу
- В трёх матчах за аналогичный период «святоши» обыграли своих соперников.
Прогноз
С коэффициентом 2.17 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Сент-Патрикса». На своём поле «святоши» обыграют «чёрно-красных» в предстоящем футбольном поединке с минимальной разницей в счёте.
Исходя из этого, вариант ставки на этот матч:
“Сент-Патрикс” не проиграет.
Исходя из этого, вариант ставки на этот матч:
“Сент-Патрикс” не проиграет.