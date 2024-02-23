«Сент-Патрикс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс» – «Богемианс», который состоится 23 февраля 2024 года

«Сент-Патрикс»

Вспомним недавние матчи с участием «Пат’са», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Богемиансом». В рамках товарищеского матча «Сент-Патрик Атлетик» с разницей в один мяч выиграл у «Дроэды» (2:1). Со счётом 3:1 в финальном матче Суперкубка Ирландии «святоши» проиграли команде «Шемрок Роверс».

16 февраля с минимальным счётом «Сент-Патрикс» взял верх над клубом «Голуэй Юнайтед».

«Богемианс»

Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «чёрно-красных» за последнее время. В трёх футбольных поединках к ряду «Богемианс» не уступает своим соперникам. Миром разошлись «цыгане» со «святошами» в товарищеской встрече (1:1). С минимальным счётом «чёрно-красные» одержали победу над командой «Корк Сити». Победный гол забил шотландский полузащитник «Богемианса» Деклан Макдэйд.

В матче 1-го тура «цыгане» дома сыграли вничью со «Слайго Роверс» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс» – 2.17

Ничья – 3.52

Победит «Богемианс» – 3.26

Победит «Сент-Патрикс» с форой -1.5 гола – 3.88

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из пяти крайних «цыгане» одержали одну победу

В трёх матчах за аналогичный период «святоши» обыграли своих соперников.

Прогноз

С коэффициентом 2.17 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Сент-Патрикса». На своём поле «святоши» обыграют «чёрно-красных» в предстоящем футбольном поединке с минимальной разницей в счёте.