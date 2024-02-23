«Алавес» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Алавес» – «Мальорка», который состоится 24 февраля 2024 года

«Алавес»

«Уничтожители бобов» на текущий момент в турнирной таблице Примеры находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Алавеса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мальоркой». На своём поле с разницей в пару мячей «славные» проиграли «Барселоне» в рамках матча 23-го тура чемпионата (1:3). В следующем туре Ла Лиги «уничтожители бобов» дома раскатали ничью с «жёлтой подлодкой» из Вильярреала (1:1).

Нулевую ничью раскатали «славные» с «Бетисом» на прошлых выходных.

«Мальорка»

«Островитяне» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на сегодняшний день шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «киноварных» за последнее время. В первой полуфинальной игре Кубка Испании «Мальорка» раскатала ничью с «Реал Сосьедадом» (0:0). С разницей в один мяч «красно-чёрные» дома выиграли у «Райо Вальекано» (2:1).

18 февраля со счётом 1:2 «островитяне» уступили команде «Реал Сосьедад».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 2.00

Ничья – 3.13

Победит «Мальорка» – 5.08

Победит «Алавес» с форой -1.5 гола – 3.72

Тотал голов больше 2.5 – 2.77

Тотал голов меньше 2.5 – 1.39

Статистика

Только в одной встрече из пяти последних «Алавес» проиграл

За аналогичный период «Мальорка» уступила в трёх встречах

С 2019 года «Алавес» не выигрывает у «Мальорки».

Прогноз

С коэффициентом 2.00 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Алавеса». Слишком долго «славные» не выигрывали у «киноварных». В будущей встрече у «Алавеса» будет возможность взять реванш.