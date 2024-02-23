«Алавес» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Алавес» – «Мальорка», который состоится 24 февраля 2024 года
«Алавес»
«Уничтожители бобов» на текущий момент в турнирной таблице Примеры находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Алавеса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мальоркой». На своём поле с разницей в пару мячей «славные» проиграли «Барселоне» в рамках матча 23-го тура чемпионата (1:3). В следующем туре Ла Лиги «уничтожители бобов» дома раскатали ничью с «жёлтой подлодкой» из Вильярреала (1:1).
Нулевую ничью раскатали «славные» с «Бетисом» на прошлых выходных.
«Мальорка»
«Островитяне» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на сегодняшний день шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «киноварных» за последнее время. В первой полуфинальной игре Кубка Испании «Мальорка» раскатала ничью с «Реал Сосьедадом» (0:0). С разницей в один мяч «красно-чёрные» дома выиграли у «Райо Вальекано» (2:1).
18 февраля со счётом 1:2 «островитяне» уступили команде «Реал Сосьедад».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Алавес» – 2.00
- Ничья – 3.13
- Победит «Мальорка» – 5.08
- Победит «Алавес» с форой -1.5 гола – 3.72
- Тотал голов больше 2.5 – 2.77
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.39
Статистика
- Только в одной встрече из пяти последних «Алавес» проиграл
- За аналогичный период «Мальорка» уступила в трёх встречах
- С 2019 года «Алавес» не выигрывает у «Мальорки».
Прогноз
С коэффициентом 2.00 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Алавеса». Слишком долго «славные» не выигрывали у «киноварных». В будущей встрече у «Алавеса» будет возможность взять реванш.