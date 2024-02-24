Они продолжают удивлять. «Штутгарт» вспомнил лихие нулевые, «Жирона» проиграла чемпионскую гонку

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вчера, 10:34

Тёмные лошадки продвигаются по сезону.

В текущем розыгрыше удивляет сразу множество клубов. Самое яркое впечатление – от «Байера», который готовится разрушить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге – даже в рекордах. Но помимо «фармацевтов» было ещё множество сенсаций: «Брест», «Жирона», «Вилла» и ворвавшийся в топ-3 «Тоттенхэм». Рассказываем, как изменилось положение тёмных лошадок.

«Брест» – лучший после ПСЖ

В Лиге 1 есть определённое понятие нормы. Когда «Пари Сен-Жермен» забирает титул – это норма. Когда «Монако» где-то между зонами ЛЕ и ЛЧ , – это норма. Но вот обычно стабильный участник топ-3 «Марсель» на окраине десятки – не норма. А «Брест» на его позициях – так вообще сенсация. Проще было бы поверить в 9-е место самого «Бреста» — коллектив точно не относится к группе французских грандов.

Но с самого старта сезона клуб ворвался в борьбу за еврокубки и даже оказывался на 1-й строчке, пока буксовали парижане. Была и мини-просадка – 6 матчей без побед в октябре-декабре. И всё равно «пираты» быстро вернулись на привычную высоту.

Сейчас «Брест» — вторая команда Лиги 1. Последнее поражение было ещё в ноябре 2023-го, от «Монако». При этом коллектив не оторвался от конкурентов – та же «Ницца» преследует «пиратов», отставая на 1 балл. В 2 балла – отрыв от «Лилля» и «Монако». Так что локальные интриги во Франции живее всех живых.

«Жирона» забуксовала

Мичел методично и упорно собирал в «Жироне» коллектив, который сможет бороться за еврокубки. Эффекта добились в текущем сезоне – и он превзошёл любые ожидания. Видеть «бело-красных» даже в топ-5 было непривычно – не говоря уже о месте в тройке. И каталонцы даже боролись за лидерство в Ла Лиге, будто речь о «Барселоне».

Зимой было важно не упустить собравшийся и сыгранный костяк – с задачей справились. А самое главное – прошли проверку лучшими в Испании. По итогам первого круга жиронцы проиграли «Реалу», зато добыли победу над «Барсой» в гостях и обыграли «Атлетико» дома. Эффект такие результаты производили сильнейший.

Правда, команде на фоне грозных конкурентов, очевидно, не хватает ни глубины скамейки, ни психологической устойчивости, ни стабильности. В новом году «Жирона» поделила очки с аутсайдером «Альмерией». Потом то же самое – с сильным, но страдающим от травм «Сосьедадом». В двух последних встречах коллектив получил 0:4 от «Реала» и проиграл «Атлетику» (2:3), который борется за зону ЛЧ .

В ближайших турах предстоит играть с командами второй десятки – «Райо Вальекано», «Мальоркой», «Осасуной». И права на ошибку у «Жироны» нет – «Барса» с «Атлетико» только и ждут неудач «бело-красных».

«Вилла» и «Тоттенхэм» — преграды для МЮ

Сенсационный эффект «шпоры» производили в первых турах, когда неожиданно сметали всех на своём пути – тогда коллектив даже забирался на 1-е место. Правда, серия травм лидеров быстро выбила у лондонцев почву из-под ног. Команда Анге Постекоглу откатилась на окраину топ-5, где остаётся до сих пор. Дела стали лучше – не так много поражений. Но и чередовать победы с ничьими нельзя, если претендуешь на ЛЧ .

Сказка «Виллы» длится с самого начала сезона и не прекращается до сих пор. Хотя сезон для неё развивается по тому же сценарию, что у «Тоттенхэма». Просто «львы» — коллектив со скромными возможностями, только ворвавшийся в зону еврокубков. Унаи Эмери отлично работает в подобных коллективах, поэтому на пике «Вилла» шла выше «Арсенала» и «Ман Сити». На дистанции всего сезона всё же важнее класс, стабильность, системность. Поэтому из топ-3 «львы» выпали. Зато остаются в зоне ЛЧ (на 4-м месте) – и это для команды большой успех.

«Болонья» идёт на дебют в ЛЧ

В сентябре 2022 года Тиаго Мотта пришёл в середняк, давно закрепившийся в Серии А, но болтающийся на 10-15-й строчке. «Болонья» того типа явно не была претендентом на еврокубки. Зато такой её сделал бразилец – причём за какие-то 2 сезона.

«Красно-синие» долго раскачивались и лишь к 10-му туру начали полноценное восхождение в топ-5. Потребовалось несколько попыток – но Новый год коллектив встретил на 5-м месте. С того момента стало только лучше. Сейчас подопечные Тиаго Мотты забрались в зону ЛЧ и идут аккурат за тройкой итальянских гигантов: «Интером», «Ювентусом» и «Миланом». А из ближайших преследователей пока только «Аталанта».

«Штутгарт» — в тройке Бундеслиги

В последний раз «швабы» финишировали в топ-3 Бундеслиги в сезоне-08/09 – тогда чемпионский титул в борьбе с «Баварией» выиграл «Вольфсбург». Теперь история повторяется – мюнхенцы на 2-й строчке, обходит их команда-загадка. А «Штутгарт» 3-й.

При этом команда не вела активную трансферную кампанию, просто точечно усилилась – а боссы привели Себастьяна Хенесса на пост главного тренера. И с ним-то всё заиграло. Немецкий менеджер прошёл отличную школу, работая в системах «Лейпцига» и «Баварии», а в «Штутгарт» пришёл после опыта в «Хоффенхайме». При нём прогрессирует Крис Фюрих (5 мячей и 2 голевые в прошлом, 6+6 – в текущем), отлично вписался Дениз Ундав. Сехру Гуйрасси бьёт личный рекорд результативности (11 голов в прошлом сезоне, 18 – в нынешнем) – и обращает на себя внимание «Баварии».

Скромный по финансовым возможностям коллектив обходит сразу двух других немецких гигантов – дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг». Последние, кстати, потратили больше всех минувшим летом. И главное – пока нет ни намёка, что команда дрогнет. В последних пяти турах коллектив ни разу не потерял очки.