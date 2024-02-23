В «Оренбурге» считают, что подводить итоги трансферного окна преждевременно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о работе клуба в зимнее трансферное окно.
Итоги подводить нужно после завершения чемпионата. Сейчас взяли игроков на те позиции, которые хотели. Правильный ли выбор или нет – покажет вторая часть чемпионата. Слава Богу не было таких моментов, что не удалось кого-то взять из тех, кого планировали. Всё успели.
Приобрели:
Мохаммад Горбани
Опорный полузащитник, 2001 г.р.
€1.000.000
1) Цена трансфера: 0 баллов (завышена)
2) Перспектива: 1 балл (50 на 50)
3) Необходимость клубу: 2 балла (в команде не было ни одного настоящего опорного полузащитника)
4) Опыт и статистика: 2 балла (есть некоторый опыт игры в лиге сомнительного уровня)
Итого: 5 баллов
Тимофей Мартынов
Нападающий, 2005 г.р.
€30.000
1) Цена трансфера: 1 балл (адекватна)
2) Перспектива: 1 балл (50 на 50)
3) Необходимость клубу: 0 баллов (позиция перегружена)
4) Опыт и статистика: 1 балл (опыт игры на низком уровне со средней статистикой)
Итого: 3 балла
И у меня все больше вопросов к тренеру команды.... В программе на МАТЧ про Деограсию все, конечно, выглядело миленько, но отдавало пропагандой. Не задали ни одного неудобного или хотя бы актуального вопроса. Много слов о пяти матчах подряд без поражений, о победах над "Зенитом", "Локомотивом" и "Спартаком". А затем лишь вскользь упомянутое плачевное турнирное положение. Интересно, почему оно такое, если работа испанца якобы дает плоды?
Приобрели:
Мохаммад Горбани
Опорный полузащитник, 2001 г.р.
€1.000.000
1) Цена трансфера: 0 баллов (завышена)
2) Перспектива: 1 балл (50 на 50)
3) Необходимость клубу: 2 балла (в команде не было ни одного настоящего опорного полузащитника)
4) Опыт и статистика: 2 балла (есть некоторый опыт игры в лиге сомнительного уровня)
Итого: 5 баллов
Тимофей Мартынов
Нападающий, 2005 г.р.
€30.000
1) Цена трансфера: 1 балл (адекватна)
2) Перспектива: 1 балл (50 на 50)
3) Необходимость клубу: 0 баллов (позиция перегружена)
4) Опыт и статистика: 1 балл (опыт игры на низком уровне со средней статистикой)
Итого: 3 балла
И у меня все больше вопросов к тренеру команды.... В программе на МАТЧ про Деограсию все, конечно, выглядело миленько, но отдавало пропагандой. Не задали ни одного неудобного или хотя бы актуального вопроса. Много слов о пяти матчах подряд без поражений, о победах над "Зенитом", "Локомотивом" и "Спартаком". А затем лишь вскользь упомянутое плачевное турнирное положение. Интересно, почему оно такое, если работа испанца якобы дает плоды?