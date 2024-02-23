В «Оренбурге» считают, что подводить итоги трансферного окна преждевременно

Спортивный директор «Оренбурга» высказался о работе клуба в зимнее трансферное окно.

Итоги подводить нужно после завершения чемпионата. Сейчас взяли игроков на те позиции, которые хотели. Правильный ли выбор или нет – покажет вторая часть чемпионата. Слава Богу не было таких моментов, что не удалось кого-то взять из тех, кого планировали. Всё успели.