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В «Пари НН» подвели итоги работы в зимнее трансферное окно

вчера, 11:16

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов оценил работу клуба на трансферном рынке.

Как я и говорил вам в середине декабря, приоритетом для нашего клуба в это зимнее трансферное окно являлось усиление центральной оси. В итоге к нам пришли Константин Марадишвили, Никита Ермаков и Константин Кучаев — все они, с одной стороны, игроки с именем для РПЛ, но, с нашей точки зрения, ещё имеют перспективы для роста. Безусловно, мы довольны этими трансферами и всей кампанией. Важно, что Ермаков и Кучаев играли вместе, смогут создать связку в центре поля. Также пришёл Дима Калайда — игрок юношеской сборной, будем его развивать и растить, как мы это делали с другими ребятами.

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НН
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:43
Надеюсь, что трансфер для фк ПАРИ НН удачный
Вещий
Вещий
вчера в 11:20
Будем надеяться что они усилят игру Новгорода.... удачи им в играх!
Гость
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