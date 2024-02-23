В «Пари НН» подвели итоги работы в зимнее трансферное окно

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов оценил работу клуба на трансферном рынке.

Как я и говорил вам в середине декабря, приоритетом для нашего клуба в это зимнее трансферное окно являлось усиление центральной оси. В итоге к нам пришли Константин Марадишвили, Никита Ермаков и Константин Кучаев — все они, с одной стороны, игроки с именем для РПЛ , но, с нашей точки зрения, ещё имеют перспективы для роста. Безусловно, мы довольны этими трансферами и всей кампанией. Важно, что Ермаков и Кучаев играли вместе, смогут создать связку в центре поля. Также пришёл Дима Калайда — игрок юношеской сборной, будем его развивать и растить, как мы это делали с другими ребятами.