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В «Крыльях Советов» подвели итоги зимней трансферной кампании

вчера, 14:13

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подвёл итоги зимней трансферной кампании для самарского клуба.

Мы завершили все наши трансферы, которые планировали на эту зиму. Была проведена серьёзная работа всех структур клуба. Второе окно подряд мы смогли сохранить всех лидеров, произошло точечное усиление, мы заявили молодых ребят сразу в две команды и мы не сомневаемся в пользе этих решений. Мы все пониманием ответственность перед нашими болельщиками и сделаем всё возможное, чтобы порадовать всех яркой игрой и результатом.

Хотел бы отдельно отметить помощь нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в решении стратегических задач, которые пойдут на пользу развитию клуба. Именно благодаря его решениям была вновь сформирована команда «Крылья Советов-2», состоящая из воспитанников нашей Академии. Наряду с молодёжной командой это позволит местным футболистам быть на виду тренерского штаба и впоследствии попасть в основную команду.

Немаловажно, что руководить и помогать тренерам будут известные самарские игроки, выступавшие за «Крылья Советов» по несколько лет. Мы никогда не забываем, что «Крылья Советов» это социальное явление в Самаре, и мы сделаем всё, чтобы выстроенная структура дала возможность быть местным игрокам в основной команде. Этой зимой на всех трёх сборах привлекались молодые игроки, которые прошли полноценный этап подготовки вместе с игроками основной команды. Эта практика продолжится и в дальнейшем. Надеюсь, что наши новички быстро вольются в нашу дружную команду и порадуют всех любителей футбола.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:29
Вторая команда для Крыльев это отличная новость
112910415
112910415
вчера в 17:23
социальное явление уцелеет !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:19
Всех сохранили и ладно, а с новичками глядишь и не вылетят!
tuqc39589fqf
tuqc39589fqf
вчера в 14:22
Задача - не вылететь, еврокубков и медалей все равно не видать.
Гость
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