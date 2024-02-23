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Тухель: «Нам не удалось вывести команду на новый уровень»

вчера, 22:46

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвёл промежуточные итоги нынешнего сезона:

Нам не удалось вывести команду на новый уровень. Поэтому летом я ухожу. Ошиблось ли руководство с моим назначением? Нет смысла оглядываться назад. Многие забывают, сколько травм у нас было в этом сезоне.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 04:54
Травмы говоришь. Это часть футбола, дорогой Тухель. В Баварии игроков на два состава. Просто у тебя не получилось, просто не смог.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:05
Нам не удалось... тебе не удалось
Capral
Capral
вчера в 23:31, ред.
Меньше надо было фантазии включать и больше простоты, в Баварии любят примитивный футбол.

Уже сколько тренеров, пытались свежими идеями разбавить прямолинейный футбол Баварии - ничего у них не получилось. Тухель - тренер европейский, любящий играть нестандартно, но как оказалось в Баварии такой футбол не ценят, это не Франция и даже не Англия, где прижились, и давно соседствуют, разные стили и направления. Томас этого не учел, видимо давно не был на Родине...

Сколько помню Баварию, не могу вспомнить, чтобы эта команда играла в креативный футбол. Правильно сказал Великий Франц: "Бавария- Гордость нации и Честь страны"! И этим- всё сказано.
t6rf5yt8xzq8
t6rf5yt8xzq8
вчера в 23:09
Зачем такие оправдательные речи! Скажи просто завал!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:58
Протух совсем
shlomo
shlomo
вчера в 22:51
Ключевое слово "нам "... кому нам....ты тренер ты и должен...
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