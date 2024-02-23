Тухель: «Нам не удалось вывести команду на новый уровень»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвёл промежуточные итоги нынешнего сезона:
Нам не удалось вывести команду на новый уровень. Поэтому летом я ухожу. Ошиблось ли руководство с моим назначением? Нет смысла оглядываться назад. Многие забывают, сколько травм у нас было в этом сезоне.
Уже сколько тренеров, пытались свежими идеями разбавить прямолинейный футбол Баварии - ничего у них не получилось. Тухель - тренер европейский, любящий играть нестандартно, но как оказалось в Баварии такой футбол не ценят, это не Франция и даже не Англия, где прижились, и давно соседствуют, разные стили и направления. Томас этого не учел, видимо давно не был на Родине...
Сколько помню Баварию, не могу вспомнить, чтобы эта команда играла в креативный футбол. Правильно сказал Великий Франц: "Бавария- Гордость нации и Честь страны"! И этим- всё сказано.
Уже сколько тренеров, пытались свежими идеями разбавить прямолинейный футбол Баварии - ничего у них не получилось. Тухель - тренер европейский, любящий играть нестандартно, но как оказалось в Баварии такой футбол не ценят, это не Франция и даже не Англия, где прижились, и давно соседствуют, разные стили и направления. Томас этого не учел, видимо давно не был на Родине...
Сколько помню Баварию, не могу вспомнить, чтобы эта команда играла в креативный футбол. Правильно сказал Великий Франц: "Бавария- Гордость нации и Честь страны"! И этим- всё сказано.