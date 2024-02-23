Тухель: «Нам не удалось вывести команду на новый уровень»

Главный тренер «Баварии» подвёл промежуточные итоги нынешнего сезона:

Нам не удалось вывести команду на новый уровень. Поэтому летом я ухожу. Ошиблось ли руководство с моим назначением? Нет смысла оглядываться назад. Многие забывают, сколько травм у нас было в этом сезоне.