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«Кадис» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 03:52
«Кадис» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Сельта», который состоится 25 февраля 2024 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает на сегодняшний день восемнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-синих» за последнее время. На выезде нулевую ничью раскатал «Кадис» с «Вильярреалом» в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. Дома в сухую, пропустив два гола, «жёлтая подлодка» уступила «Бетису» в игре следующего тура Примеры.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Осасуна» выиграла на своём поле у «Кадиса».

«Сельта»

«Кельты» из Виго находятся на одну строчку выше «Кадиса» в турнирной таблице Примеры. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «жёлтой подлодкой», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Сельты». Со счётом 3:0 «Сельта» в гостях одержала уверенную победу над «Осасуной» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «небесные» уступили на выезде «Хетафе» (2:3).

17 февраля со счётом 2:1 «Барселона» взяла верх над «Сельтой» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 3.21
  • Ничья – 3.10
  • Победит «Сельта» – 2.62
  • Победит «Сельта» с форой -1.5 гола – 5.25
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.67
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.50

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти крайних матчей «Кадис» проиграл своим соперникам
  • За такой же период «кельты» уступили своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на ничью с коэффициентом 3.10. На футбольном поле встретятся две примерно равные команды и победителя в предстоящем матче, скорее всего, не будет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Кадис
Все комментарии
z4wfrn2wuw39
z4wfrn2wuw39
вчера в 05:00
В этом матче Сельта является небольшим фаворитом, но Кадис может оказать сопротивление.
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