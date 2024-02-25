«Кадис» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 03:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Сельта», который состоится 25 февраля 2024 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает на сегодняшний день восемнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-синих» за последнее время. На выезде нулевую ничью раскатал «Кадис» с «Вильярреалом» в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. Дома в сухую, пропустив два гола, «жёлтая подлодка» уступила «Бетису» в игре следующего тура Примеры.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Осасуна» выиграла на своём поле у «Кадиса».

«Сельта»

«Кельты» из Виго находятся на одну строчку выше «Кадиса» в турнирной таблице Примеры. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «жёлтой подлодкой», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Сельты». Со счётом 3:0 «Сельта» в гостях одержала уверенную победу над «Осасуной» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «небесные» уступили на выезде «Хетафе» (2:3).

17 февраля со счётом 2:1 «Барселона» взяла верх над «Сельтой» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 3.21

Ничья – 3.10

Победит «Сельта» – 2.62

Победит «Сельта» с форой -1.5 гола – 5.25

Тотал голов больше 2.5 – 2.67

Тотал голов меньше 2.5 – 1.50

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей «Кадис» проиграл своим соперникам

За такой же период «кельты» уступили своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на ничью с коэффициентом 3.10. На футбольном поле встретятся две примерно равные команды и победителя в предстоящем матче, скорее всего, не будет.