«Кадис» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Сельта», который состоится 25 февраля 2024 года
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает на сегодняшний день восемнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-синих» за последнее время. На выезде нулевую ничью раскатал «Кадис» с «Вильярреалом» в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. Дома в сухую, пропустив два гола, «жёлтая подлодка» уступила «Бетису» в игре следующего тура Примеры.
На прошлых выходных со счётом 2:0 «Осасуна» выиграла на своём поле у «Кадиса».
«Сельта»
«Кельты» из Виго находятся на одну строчку выше «Кадиса» в турнирной таблице Примеры. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «жёлтой подлодкой», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Сельты». Со счётом 3:0 «Сельта» в гостях одержала уверенную победу над «Осасуной» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «небесные» уступили на выезде «Хетафе» (2:3).
17 февраля со счётом 2:1 «Барселона» взяла верх над «Сельтой» на выезде.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 3.21
- Ничья – 3.10
- Победит «Сельта» – 2.62
- Победит «Сельта» с форой -1.5 гола – 5.25
- Тотал голов больше 2.5 – 2.67
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.50
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из пяти крайних матчей «Кадис» проиграл своим соперникам
- За такой же период «кельты» уступили своим соперникам в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на ничью с коэффициентом 3.10. На футбольном поле встретятся две примерно равные команды и победителя в предстоящем матче, скорее всего, не будет.