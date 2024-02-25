Модесто Денис: вратарь, который остался один на поле

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вчера, 15:06

Модесто Денис 17 июня 1930 сыграл в своём последнем матче за сборную Парагвая. Это был матч ЧМ -1930 против США .

В том матче в ворота сборной Парагвая влетело 3 безответных мяча. Только через 76 лет, в 2006 г., все внезапно узнали, что Модесто Денис стал первым в истории Кубка мира вратарём, в ворота которого был забит хет-трик. Ибо все 3 гола были кредитованы на счёт американца Берта Пэйтноуда.

Модесто Денис свой первый матч за сборную Парагвая сыграл 24 сентября 1922 против Бразилии на чемпионате Южной Америки в Рио. Тот матч завершился вничью 1:1. А вот в последнем матче турнира 18 октября, против Аргентины, случился интересный эпизод.

Аргентина выигрывала 1:0. На 79-й минуте бразильский рефери назначил пенальти в ворота Парагвая. Все полевые игроки Парагвая в знак несогласия с решением рефери ушли с поля. Остался только Денис. Но он стоял в воротах скрестив руки на груди, безучастно наблюдая как аргентинец Хуан Франсия забивает пенальти (оформив дубль в матче). По другим данным — Модесто Денис всё-таки пытался взять этот пенальти. Счёт стал 2:0. Матч был завершён досрочно. Но аргентинские игроки оставались на поле ещё 10 минут, веря, что парагвайцы вернутся на поле.

Вот таким был представлен читателем бразильской газеты Модесто Денис перед началом ЧЮА 1922:

Модесто Денис после 1922 года принимал участие во всех последующих чемпионатах Южной Америки, которые проводились ежегодно, вплоть до 1926 года.

Но были и другие мини-турниры, популярные в Южной Америке, когда играют между собой две команды. Играют и дома, и в гостях, играют по разным регламентам, но всегда азартно.

20 мая 1923 в Буэнос-Айресе сборная Парагвая впервые в своей истории победила сборную Аргентины на её поле, счёт 2:0. Это был первый матч первого розыгрыша Copa Chevallier Boutell. В матче было назначено два пенальти в ворота Модесто Дениса. Первый пенальти на 31-й мин аргентинец Бенжамин Дельгадо намеренно пробил далеко в сторону от ворот. Игрок подчинился настойчивой просьбе капитана команды Аргентины, вратаря Гильермо Махистретти, сделать именно так из-за несогласия с решением рефери о назначении неочевидного пенальти.

Арбитр встречи (между прочим, аргентинец) после такого демарша решил, что над ним издеваются и покинул поле. Полчаса руководители команд и капитаны упрашивали рефери вернуться на поле.

После возобновления матча аргентинец Хуан Вильола забил гол в собственные ворота.

Во втором тайме на 48-й мин арбитр вновь назначает пенальти в ворота Парагвая. Для восстановления подпорченного реноме пенальти берётся бить Вильола. Этот удар с 11-метровой отметки Модесто Денис парировал.

Потом парагвайцы забили и второй гол (Идельфонсо Лопес).

Фамилия вратаря сборной Аргентины, который вместе с парагвайцами сильно протестовал против решения судьи назначить первый пенальти, вроде как имеет итальянское происхождение. Тогда точнее будет эту фамилию написать не на испанский манер, а на итальянский — Маджистретти. Для этого вратаря нет даже статьи в википедии. Он провёл всего-то 5 игр за Аргентину, дебютировав в 1919 году.

Сегодня даже странно слышать, что игрок просит арбитра не назначать несправедливый пенальти в ворота соперника. Такой поступок заслуживает уважения. Нашлось фото Гильермо Маджистретти именно 1919 года:

На турнире 1925 в Буэнос-Айресе в повторном матче против Бразилии 17 декабря Модесто Денис не доиграл несколько минут до конца первого тайма. Он получил травму, потерял сознание и у него было сломано ребро. Вместо него в ворота встал полузащитник Бартоломе Бризуэла. Этот полузащитник был ростом даже выше Модесто Дениса.

Вот фото, на котором эти два футболиста рядом, можно оценить рост каждого:

Это фото сделано на ЧЮА 1925 года перед повторным матчем с Бразилией. Бризуэла стоит второй слева. Следом стоит и Модесто Денис, похоже, что на полголовы ниже Бризуэлы.

В указанном матче против Бразилии Денис пропустил один гол, два других влетели в ворота, защищаемые уже Бризуэлой.

Недавно в соцсети f кто-то искал данные о датах рождения некоторых парагвайских футболистов. В том числе спрашивали и о Бризуэле.

Буквально с первого захода в архиве нашлась карточка военного учёта «BB», как называли Бартоломе Бризуэлу. Вот эта карточка, крупными буквами от руки написано слово CHACO — это значит, что «ВВ» принимал участие в Чакской войне:

На обороте этой карточки указан рост Бризуэлы — 1,81 см. Это данные 1940-х годов, когда заполнялась карточка. Рост вратаря Модесто Дениса оцените сами.

На ЧЮА 1926 Модесто Денис стоял в воротах в 3 из 4 матчей. 3 ноября 1926 он сыграл в последнем матче против Чили. И потом долгое время не играл за сборную Парагвая.

Но в состав на ЧМ -1930 попал именно Модесто Денис. И именно он стоял в воротах в самом первом матче в истории сборной Парагвая на Кубке мира.

На сайте CONMEBOL указано, что Модесто Денис сыграл в 32 матчах за сборную Парагвая, и долгие годы оставался лидером по этому показателю в своей стране. В других источниках фигурирует число 30.

В сети можно натолкнуться на данные о 32 матчах и у Мануэля Флейтаса Солича, первого парагвайца, игравшего за рубежом. И у Херардо Риваса, в 16-летнем возрасте забившего самый первый гол сборной Парагвая на первом их чемпионате Южной Америки в 1921 году. И Флейтас Солич, и Ривас закончили играть в сборной в 1926 году. Причём, Флейтас Солич был играющим тренером на 3 ЧЮА с 1924 по 1926. Тренировал позже и мадридский Реал.

Надёжного источника в сети нет по сборной Парагвая. Например, на transfermarkt у Модесто Денис всего 1 матч за сборную в активе. Это игра против США на Кубке мира в 1930. Но он ведь сыграл до этого на 5 ЧЮА подряд.

В бразильской газете в 1922 перед ЧЮА были представлены все игроки сборной Парагвая. О Модесто Денисе сказано, что предстоящий турнир будет его дебютом на международной арене. Он представлял клуб Насьональ из Асунсьона. А 2 года назад играл в малоизвестном клубе Састре Спорт.

На фото ниже игроки сборной Парагвая перед очередным матчем ЧЮА 1926 года, проходившем в Чили:

В центре стоит капитан команды (и тренер) Мануэль Флейтес Солич. Он также был очень рослым. Вратаря Модесто Дениса вы и так узнали. А вот крайний справа стоит Бартоломе Бризуэла. Очень высокого роста у парагвайцев был и защитник Аксель Сирвент, пятый справа. Рядом с Бризуэлой стоит невысокий нападающий Лино Несси.

В качестве обложки данной статьи о различных игровых моментах на чемпионатах Южной Америки в 1920-х годах взято фото Модесто Дениса в цивильном костюме в составе делегации Парагвая на турнир 1926 года.