Ван Дейк принёс трофей Клоппу. А до этого судьи озадачили фанатов «Челси» и «Ливерпуля»

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вчера, 21:53

После отменённых голов забили решающий мяч.

Без системы VAR справедливости меньше

- Поскольку нет автоматической системы определения офсайда, то арбитр после гола «Челси» в первом тайме передвигал линию сам, ориентируясь на картинку. Ракурс, выбранный режиссерами трансляции, ужасный – ничего не видно, не было так называемой офсайдной камеры. Судьи считают, что плечо игрока «Челси» было ближе к воротам, чем нога последнего защитника «Ливерпуля». Гол лондонцев отменили.

- Кроме эпизода с небольшим офсайдом – если он был, также можно выделить фол Кайседо против Гравенберха. Эквадорец наступил на ногу голландцу, но судья проигнорировал момент, в котором Райан получил травму и прекратил игру. Плохо, что английские арбитры не могут освоить новые технологии. Но без повторов ещё хуже. Например, если бы Клоппу дали право на повтор, то Кайседо выдали бы желтую карточку.



- Дальше отменили ещё один гол. Навес с левого фланга завершился ударом головой от ван Дейка – Вирджила держал за футболку Чилуэлл, но разница в габаритах огромная, мяч отправился в сетку ворот. Вот только хавбек «Ливерпуля» Эндо, стартовав из офсайда, блокировал другого защитника, который пытался сыграть по ван Дейку. Японец влиял на эпизод, главный арбитр зафиксировал активный офсайд, нет гола.

- «Челси» побаивался пропустить после отмененного мяча ван Дейка. Лондонцы слишком осторожно подошли к завершающей четверти основного времени матча, хотя затем у них был удивительный момент с серией ударов. Но запасной голкипер «Ливерпуля» Келлехер стал одним из героев поединка. Он хладнокровно справился со всеми ударами «Челси» за два часа матча и помог принести Клоппу первый трофей сезона.

На «Ливерпуль» повлияла эпидемия травм

- В финале из-за травм не сыграли вратарь Алиссон, защитники Александер-Арнольд и Матип, полузащитники Джонс, Алькантара и Собослаи, а также нападающие Салах, Нуньес и Жота. Вместе получается 9 человек. Не все из основы, но это колоссальные потери, особенно если добавить десятого человека – Гравенберха. Но без Алиссона справились, поскольку ирландец Келлехер не сыграл в стиле Кариуса против «Реала». А вот без Салаха и Дарвина недоработала атака.

- Обе команды хотели вырвать трофей, невзирая на нулевое качество футбола на протяжении почти всей игры. Игроки «Ливерпуля» работали агрессивно, как и соперники, ударов в створ ворот было немного. Но даже в ослабленном составе «красные» чуть больше владели мячом. Хотя разве легко вспомнить опасные моменты у ворот Петровича? Стандарты стали оружием обеих сторон, как и навесы. Можно смело сказать, что игра свелась к «бей-беги», особенно когда команды устали.

- У Клоппа шикарная личная статистика против Почеттино – теперь 8 побед и 1 поражение в 14 матчах, но важно не забывать про пять мировых, которые влияют на общие цифры. «Ливерпуль» и «Челси» уже играли вничью в этом сезоне до разгрома лондонцев во втором круге АПЛ . Поэтому Клопп зря так банально подошел к планированию тактики на финал. Впрочем, Юрген проиграл немало решающих матчей, чтобы жертвовать красотой ради результата. Клопп ставил на результат.

- Без десятка игроков первого состава у «Ливерпуля» не осталось сильных запасных. Поэтому в финале матча ход перешел к Почеттино. Маурисио мог усилить игру заменами, а Клопп положился на волевых футболистов, вроде Эндо. Пускай японец испортил момент с голом ван Дейка, у него классная статистика – много выигранных единоборств, отборы, заработанные нарушения правил и даже созданный момент. Но адресатов впереди не хватало, Диас и Гакпо провели плохой поединок.

Келлехер и капитан ван Дейк завоевали кубок

- Героями матча стали вратарь и защитник. Голкипер порадовал команду спокойствием, хотя у ворот «Ливерпуля» несколько раз было жарко – можно вспомнить также удар Палмера в первом тайме, который Келлехер тоже отразил. А ван Дейк, помимо правильной позиционной игры против Джексона, а также классной работы у своих ворот на втором этаже, вовремя открылся в овертайме, оторвался от Дисаси и опередил Мудрика. Вирджил срезал мяч головой в дальний угол.

- Разницу между клубами показывает один статистический трансферный факт. У Клоппа на замену вышло шесть человек. Суммарно «Ливерпуль» отдал за них менее 20 млн евро. У «Челси» появились Мудрик, Мадуеке, Чалоба и Нкунку. Всего за этих игроков отдали больше 150 млн евро, но дорогие футболисты не усилили игру «Челси» против уставшей команды, которую тренер Клопп пытался спасти заменами для освежения игры, но не для перехода к позиционным атакам.

- «Ливерпуль» продемонстрировал знаменитый характер. А искренняя довольная улыбка Салаха после гола ван Дейка подчеркивает, что решение Клоппа объявить об уходе было верным. Коллектив настроился на борьбу за прощальные для Юргена трофеи. Старые обиды забыты, а поскольку «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и остается фаворитом Лиги Европы, то готовы терпеть и драться. Но также есть класс, ведь ван Дейк умеет выбрать позицию, открыться и пробить головой.

У «Ливерпуля» десятая победа в Кубке Лиги, празднуют фанаты и команда. Хотя вечеринка будет на одну ночь, дальше нужно драться за новые кубки, и там соперники будут зубастее, чем неприлично богатый, но пока сырой по подходу и реализации моментов «Челси». Финал был ничейным, у лондонцев было больше явных моментов, но голкипер «красных» сегодня герой матча. А ван Дейк лишь намекнул Почеттино, что с его командой могли сделать Салах и Нуньес.