Странные продажи уничтожат самобытный клуб РПЛ. Летом заработают, но потеряют силу

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вчера, 10:43

Судьба середняка – вечные расставания.

«Мы сумели сохранить лидеров»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев похвастался, что клубу удалось провернуть все трансферы, запланированные на зиму. Забрали у «Оренбурга» свободным агентом защитника Печенина. Взяли в аренду с правом выкупа аргентинца в атаку Франко Ороско из «Лануса». А ещё вернули из аренды нападающего Никиту Хлусова, играл за белорусский «Днепр Могилев».

Скромная зима, которая при этом позволила гордиться сохранением лидеров. Но за словами Андреева, что «Крылья Советов» это социальное явление в Самаре, и хорошей новостью – возродили вторую команду, где будут играть воспитанники клубной академии, прячется несколько неприятных для фанатов фактов. Не всех лидеров сохранили, ведь Никита Салтыков летом уедет в Москву.

Счастье временное. Ведущие игроки «Крыльев Советов» ищут новые клубы. Также важно, что за трансфер 19-летнего атакующего полузащитника Салтыкова неприлично богатый «Локомотив» заплатил всего 350 тысяч евро. Даже за Пиняева и Глушенкова отдали больше – по 2.6 млн евро за каждого. Хотя и эта сумма смешная для современного футбола. Рыночная стоимость Салтыкова 3 млн евро.

Формулировка «сохранили всех лидеров» с подвохом. Руководству «Крыльев Советов» надо менять стратегию, ведь отпускают ведущих игроков за смешные деньги. Даже когда тренер Осинькин поставил атакующий футбол, даже при дефиците приличных российских игроков нет рекордных продаж. А ведь Соболев, Зиньковский, Сергеев, Пиняев и Глушенков уже в «Зените» и клубах из Москвы.

Полузащитник Максимов остается самой дорогой продажей «Крыльев Советов», но его трансфер в «Анжи» состоялся десять лет назад и стоил всего 5 млн евро. Соболев, который уехал из Самары в 23 года, обошелся «Спартаку» в 4.5 млн евро. Пускай цена нормальная, но сейчас надо зарабатывать намного больше. Впрочем, есть причина, почему «Крылья Советов» не срывают свой большой куш.

Половина игроков у одного агента

Что объединяет Соболева, Пиняева, Глушенкова и Сергеева? Все известные футболисты на контракте с агентом Павлом Андреевым. Не путать с Вадимом, который управляет «Крыльями Советов». С одним агентом связан Солдатенков – центральный защитник и один из самых ценных футболистов. Также Салтыков – атакующий хавбек и главный талант, Ежов – правый вингер, интересный богатым клубам, Евгеньев – дефицитный на рынке центральный защитник, и Горшков – левый латераль.

У «Спартака» и «Крыльев Советов» общая проблема, слишком много футболистов в составе контролирует один человек. Причем формально Андреев наемный рабочий, должен верно служить игрокам, а не наоборот. Но разве на практике видим выгоду для «Крыльев Советов» и «Спартака»? Например, агента не волнует поведение Александра Соболева в московском клубе. В результате нападающий так сильно испортил себе репутацию, что за него не отдадут даже 10 млн евро клубы Серии А.

А ведь речь о 26-летнем форварде, который поиграл на правом фланге и по габаритам подходит для упрямого середняка чемпионата Италии. Хорошо, что армянские друзья оформили переход самарца Захаряна в топ-5. Но Арсену, ещё одному клиенту Андреева, выбрали клуб по стоимости трансфера, а не для футбольного развития. Пиняева отдали «Локомотиву», а не клубу из Лиги чемпионов. Поэтому красивую формулировку «сохранили всех лидеров» можно смело поменять.

Агент большинства ключевых игроков «Крыльев Советов» ждёт лета, чтобы получить солидные комиссионные. Зимой рынок скукожился. Некоторые клубы допускают увольнение тренеров. Поэтому через полгода за лидерами команды из Самары придут. И заменить их будет сложнее, чем раньше. Тот же Салтыков заключил с «Крыльями Советов» контракт лишь до лета этого года, что позволило его агенту требовать «подъемные», которые «Локомотив» не передал клубу из Самары.

«Крылья Советов» ждёт истощение

Показательная история Коваленко. Хавбек тоже клиент Андреева. Александр учился в академии «Чертаново», оказался в «Крыльях Советов» за 30 тысяч евро при рыночной трансферной стоимости в 100 тысяч. Затем его передали «Сочи», вернув в аренду в Самару. Там Коваленко заиграл, заметно вырос в цене, но «Зениту» его отдали дешевле, чем оценивал рынок. Впрочем, два миллиона евро не достались «Крыльям Советов», что обидно.

Таких историй слишком много, чтобы не увидеть тенденцию. В «Крыльях Советов» не смогли долго наслаждаться игрой Соболева, Сергеева, Пруцева, Коваленко, Зиньковского и так далее. Вот только новые и новые потери неизбежны. Ушли Пиняев и Глушенков в «Локомотив», дальше уедет Салтыков. Уйдут защитник Солдатенков, вингер Ежов, латераль Горшков и многие ценные легионеры. Форварда Писарского и вратаря Ломаева тоже оценивают.

Впрочем, есть и хорошие новости для «Крыльев Советов». У них классные скауты. Аргентинец Гарре принесет деньги на новичков, когда уедет. Бразильский центральный полузащитник Костанса не дешевеет, ведь молодой и явно приходит в себя под руководством тренера Осинькина. Даже у опытного правого латераля Бейла – голландцу 28 лет, он старше многих коллег, есть шанс себя показать, как и у 22-летнего аргентинского вингера Ороско.

Хорошо, что скауты работают, а кадровый запас пока позволяет игрокам из Самары быть в списке 33 лучших футболистов первой части РПЛ . Вот только это история истощения. Отдали первую партию интересных игроков, взяли ребят из «Чертаново». Подняли их уровень игры – снова серия продаж. Сейчас будет новая порция расставаний летом, а после этого может начаться кадровый голод.