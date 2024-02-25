Эдди Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» от «Арсенала»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» со счётом 1:4:
Мне нужно посмотреть этот матч ещё раз, прежде чем я буду делать какие-то заявления. В любом случае мы делали на поле не то, что нужно было. Как в психологическом плане, так и в техническом. Нас просто не было в игре.
А если серьезно, то лично я считаю Эдди Хау лучшим английским тренером прямо сейчас! Хау давал результат в скромном Борнмуте, проделал отличнуб работу в кризисном Ньюкасле и вывел команду на новый уровень и вернул долгожданную ЛЧ на Сент-Джеймс Парк. Да, этот сезон игра у сорок не клеится, но это всё из-за большого количества травм в составе сорок....да и Тонали подвел команду своими ставками....
Летом Ньюкасл проведет чистку рядов и усилит состав более качественными игроками и думаю дела пойдут в гору
А если серьезно, то лично я считаю Эдди Хау лучшим английским тренером прямо сейчас! Хау давал результат в скромном Борнмуте, проделал отличнуб работу в кризисном Ньюкасле и вывел команду на новый уровень и вернул долгожданную ЛЧ на Сент-Джеймс Парк. Да, этот сезон игра у сорок не клеится, но это всё из-за большого количества травм в составе сорок....да и Тонали подвел команду своими ставками....
Летом Ньюкасл проведет чистку рядов и усилит состав более качественными игроками и думаю дела пойдут в гору