Эдди Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» от «Арсенала»

Главный тренер «Ньюкасла» прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» со счётом 1:4:

Мне нужно посмотреть этот матч ещё раз, прежде чем я буду делать какие-то заявления. В любом случае мы делали на поле не то, что нужно было. Как в психологическом плане, так и в техническом. Нас просто не было в игре.