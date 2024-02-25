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Эдди Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» от «Арсенала»

вчера, 09:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» со счётом 1:4:

Мне нужно посмотреть этот матч ещё раз, прежде чем я буду делать какие-то заявления. В любом случае мы делали на поле не то, что нужно было. Как в психологическом плане, так и в техническом. Нас просто не было в игре.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:14
-"нам нужно увидеть это еще раз...." - вот мазахист)
А если серьезно, то лично я считаю Эдди Хау лучшим английским тренером прямо сейчас! Хау давал результат в скромном Борнмуте, проделал отличнуб работу в кризисном Ньюкасле и вывел команду на новый уровень и вернул долгожданную ЛЧ на Сент-Джеймс Парк. Да, этот сезон игра у сорок не клеится, но это всё из-за большого количества травм в составе сорок....да и Тонали подвел команду своими ставками....
Летом Ньюкасл проведет чистку рядов и усилит состав более качественными игроками и думаю дела пойдут в гору
Вещий
Вещий
вчера в 09:35
По сути он прав на боле был только Арсенал.... и очень уверенная победа.
Гость
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