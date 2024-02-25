«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Примеры чемпионата Испании «Рома» – «Торино», который состоится 26 февраля 2024 года

«Рома»

«Жёлто-красные» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ромы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Торино». Ничью раскатала «Волчица» с «Фейеноордом» в первой игре 1/16 плей-офф Лиги Европы (1:1). В сухую, забив три гола, «Волшебная» на выезде взяла верх над «Фрозиноне» в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии.

22 февраля дома в ответной встрече после серии пенальти «Рома» одержала победу над «Фейеноордом» и прошла в следующий раунд.

«Торино»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Торино» за последнее время. В рамках матча 24-го тура чемпионата Италии «гранатовые» раскатали ничью с командой «Сассуоло» (1:1). Со счётом 2:0 на своём поле «быки» взяли верх над «волками» из Лечче в следующем туре Серии A.

Со счётом 0:2 «Торино» проиграло «орлам» из Рима.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.99

Ничья – 3.47

Победит «Торино» – 4.45

Победит «Рома» с форой -1.5 гола – 3.54

Тотал голов больше 2.5 – 2.47

Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «жёлто-красные» в пяти последних матчах

За такой же период «быки» обыграли своих соперников в двух встречах.

Прогноз

На кураже после выхода в 1/8 Лиги Европы «Волчица» в предстоящей встрече одержит победу над «быками». С коэффициентом 1.99 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Ромы».