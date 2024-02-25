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«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:59
«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Примеры чемпионата Испании «Рома» – «Торино», который состоится 26 февраля 2024 года

«Рома»

«Жёлто-красные» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ромы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Торино». Ничью раскатала «Волчица» с «Фейеноордом» в первой игре 1/16 плей-офф Лиги Европы (1:1). В сухую, забив три гола, «Волшебная» на выезде взяла верх над «Фрозиноне» в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии.

22 февраля дома в ответной встрече после серии пенальти «Рома» одержала победу над «Фейеноордом» и прошла в следующий раунд.

«Торино»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Торино» за последнее время. В рамках матча 24-го тура чемпионата Италии «гранатовые» раскатали ничью с командой «Сассуоло» (1:1). Со счётом 2:0 на своём поле «быки» взяли верх над «волками» из Лечче в следующем туре Серии A.

Со счётом 0:2 «Торино» проиграло «орлам» из Рима.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.99
  • Ничья – 3.47
  • Победит «Торино» – 4.45
  • Победит «Рома» с форой -1.5 гола – 3.54
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.47
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Три победы одержали «жёлто-красные» в пяти последних матчах
  • За такой же период «быки» обыграли своих соперников в двух встречах.

Прогноз

На кураже после выхода в 1/8 Лиги Европы «Волчица» в предстоящей встрече одержит победу над «быками». С коэффициентом 1.99 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Ромы».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Рома
Все комментарии
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вчера в 23:37
«Торино» является серьезным соперником, способным дать бой.
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вчера в 23:35
Учитывая форму и положение в турнирной таблице, можно предположить, что «Рома» будет играть на победу в предстоящем матче.
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