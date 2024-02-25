«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Примеры чемпионата Испании «Рома» – «Торино», который состоится 26 февраля 2024 года
«Рома»
«Жёлто-красные» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ромы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Торино». Ничью раскатала «Волчица» с «Фейеноордом» в первой игре 1/16 плей-офф Лиги Европы (1:1). В сухую, забив три гола, «Волшебная» на выезде взяла верх над «Фрозиноне» в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии.
22 февраля дома в ответной встрече после серии пенальти «Рома» одержала победу над «Фейеноордом» и прошла в следующий раунд.
«Торино»
«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Торино» за последнее время. В рамках матча 24-го тура чемпионата Италии «гранатовые» раскатали ничью с командой «Сассуоло» (1:1). Со счётом 2:0 на своём поле «быки» взяли верх над «волками» из Лечче в следующем туре Серии A.
Со счётом 0:2 «Торино» проиграло «орлам» из Рима.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.99
- Ничья – 3.47
- Победит «Торино» – 4.45
- Победит «Рома» с форой -1.5 гола – 3.54
- Тотал голов больше 2.5 – 2.47
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.63
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Три победы одержали «жёлто-красные» в пяти последних матчах
- За такой же период «быки» обыграли своих соперников в двух встречах.
Прогноз
На кураже после выхода в 1/8 Лиги Европы «Волчица» в предстоящей встрече одержит победу над «быками». С коэффициентом 1.99 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Ромы».