«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Серии A чемпионата Италии «Лацио» – «Милан», который состоится 1 марта 2024 года

«Лацио»

Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают «орлята» на сегодняшний день. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лацио», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «красно-чёрными». С разницей в один мяч «бело-голубые» дома уступили «борзым» из Болоньи в рамках матча 25-го тура Серии A (1:2). В сухую, забив два гола, «орлы» выиграли в Турине у местных «быков».

26 февраля «Лацио» проиграло на выезде «фиолетовым» из Флоренции со счётом 1:2.

«Милан»

В тройку самых сильных команд Серии A входят «дьяволы» на данный момент. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-чёрных» за последнее время. Со счётом 2:4 «Милан» в гостях проиграл «Монце» в позапрошлом туре чемпионата Италии. С общим счётом 5:3 по сумме двух встреч «дьяволы» взяли верх над «Ренном» в рамках матча 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграл «Милан» с «Аталантой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.37

Ничья – 3.49

Победит «Милан» – 2.30

Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 4.25

Тотал голов больше 2.5 – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в трёх «орлята» выиграли у своих соперников

За такой же период «красно-чёрные» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.49 компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности победителя в предстоящем футбольном поединке мы не увидим. На поле встретятся две примерно равные по силе команды.