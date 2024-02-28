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«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:33
«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Серии A чемпионата Италии «Лацио» – «Милан», который состоится 1 марта 2024 года

«Лацио»

Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают «орлята» на сегодняшний день. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лацио», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «красно-чёрными». С разницей в один мяч «бело-голубые» дома уступили «борзым» из Болоньи в рамках матча 25-го тура Серии A (1:2). В сухую, забив два гола, «орлы» выиграли в Турине у местных «быков».

26 февраля «Лацио» проиграло на выезде «фиолетовым» из Флоренции со счётом 1:2.

«Милан»

В тройку самых сильных команд Серии A входят «дьяволы» на данный момент. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-чёрных» за последнее время. Со счётом 2:4 «Милан» в гостях проиграл «Монце» в позапрошлом туре чемпионата Италии. С общим счётом 5:3 по сумме двух встреч «дьяволы» взяли верх над «Ренном» в рамках матча 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграл «Милан» с «Аталантой».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 3.37
  • Ничья – 3.49
  • Победит «Милан» – 2.30
  • Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 4.25
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.17
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей в трёх «орлята» выиграли у своих соперников
  • За такой же период «красно-чёрные» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.49 компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности победителя в предстоящем футбольном поединке мы не увидим. На поле встретятся две примерно равные по силе команды.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк милан
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Все комментарии
pt9atawkmauu
pt9atawkmauu
вчера в 19:38
Очень непросто предсказать, по какому сценарию будет развиваться данный поединок и каков будет исход. Оставлю разговоры об этом комментаторам. А вот попытаться поймать здесь ставку "Обе забьют" за вполне хороший коэффициент, как по мне, неплохая затея. В 2023 году за три личных встречи Лацио и Милан ни разу не обменивались точными ударами за 270 минут игрового времени. Но статистика личных встреч - это далеко не самое главное. Прямо сейчас (в последнее время) и "орлы", и "красно-чёрные" очень часто стали играть на ОЗ. В пяти крайних турах и хозяева, и гости сделали это по четыре раза. Так что думаю, что и в очном противостоянии команды вполне могут как минимум по голу в ворота друг друга закатить. Есть кому забивать и у Лацио, и Милана. А вот в обороне оба коллектива далеки от идеала. Мой прогноз - Обе забьют.
Накир
Накир
вчера в 19:37
У Милана дела в Серии А идут куда лучше, чем у римлян. "Красно-чёрные" располагаются на третьей строчке в таблице, ведут борьбу за медали и скорее всего уже не отдадут своё место в зоне ЛЧ. Уступив на выезде Аталанте (2-3) в декабре, подопечные Стефано Пиоли выдали беспроигрышную серию в чемпионате из девяти матчей кряду. И только недавно она прервалась лузом от Монцы (2-4). В последнее время Милан, как и Лацио, любит играть на ОЗ. В семи крайних турах данная ставка залетала на ура шесть раз. Помимо поражения от Монцы за данный отрезок были победы над Фрозиноне (3-2), Удинезе (3-2) и Ромой (3-1), а также ничьи с Болоньей (2-2) и уже упомянутыми бергамасками (1-1).
jxt9dkhaez76
jxt9dkhaez76
вчера в 19:37
Лацио откровенно проваливает текущий сезон. Располагается в таблице лишь на восьмой строчке, пока пролетает даже мимо зоны ЛК, чередует удачные матчи с провальными. Но зато одно объединяет все игры с участием данного столичного коллектива в последнее время - в плане голов скучными они практически не бывают. Уже на протяжении пяти турок кряду "орлы" стабильно поражают ворота соперников. Но вот сами сыграли на ноль за этот отрезок времени всего раз, когда взяли верх над Торино (2-0). В остальных четырёх поединках команда и забивала, и пропускала: победа над Кальяри (3-1), поражения от Аталанты (1-3), Болоньи (1-2) и Фиорентины (1-2).
vhk7d6gkjst3
vhk7d6gkjst3
вчера в 18:39
“Лацио” может удивить и побороться за ничью. Буду ждать этой игры с нетерпением!
e6k33fb54u63
e6k33fb54u63
вчера в 18:38
Оба клуба демонстрируют стабильный уровень игры в последнее время. Думаю, что “Милан” будет ближе к победе.
w59bcejak5dn
w59bcejak5dn
вчера в 18:36
«Лацио» также показывает неплохую игру на домашнем стадионе, поэтому можно рассмотреть вариант с ничейным исходом или победой «Лацио» с небольшим отрывом.
r4b428dpynbh
r4b428dpynbh
вчера в 18:35
Можно предположить, что «Милан» будет фаворитом в предстоящем матче.
Гость
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