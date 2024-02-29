У «Интера» 16 голов в четырёх матчах. «Байер» и «Ливерпуль» тоже поразили в атаке

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сегодня, 13:50

Смелость в этом сезоне вознаграждается.

1. «Бавария» — 2.73 гола за игру

Предсказуемый лидер рейтинга по среднему количеству голов в национальной лиге, первое место благодаря усилиям Кейна, автора 27 голов. Англичанин идеально дебютировал в новой команде. Выиграет трофеи в Мюнхене, но после ухода Тухеля. Кроме Кейна, можно похвалить Сане. У Лероя не только много моментов, но и классный показатель качества созданных шансов. Кейн – «сёгун» атаки «Баварии», а Сане, Мюллер и Мусиала его самураи. Хотя «Бавария» могла быть ещё круче, ведь по среднему xG на удар уступают не только «Жироне», но даже «Челси». Тухель не выжал максимум из крутых игроков, что подтвердили в Риме, проиграв «Лацио».

2. «Интер» — 2.58 гола за игру

Причина разговора. «Интер» тренера Индзаги забил по четыре гола в ворота последних четырех соперников в Серии А. «Аталанту» тоже не пощадили. Невероятная результативность, шикарная форма. «Атлетико» повезло, что форвард Арнаутович промахивался в миланском матче плей-офф Лиги чемпионов. Счет мог быть 4:0 в пользу «Интера». Лаутаро Мартинес в роли Кейна – 23 гола и 2 ассиста в 24 сыгранных матчах Серии А. Плеймейкер Чалханоглу, нападающий Тюрам, невероятный латераль Димарко работают на команду. У «Интера» атакующая игра, даже защитник Бастони и центральный хавбек Барелла важны в схемах, заточенных на уничтожение соперника.

3. «Байер» — 2.57 гола за игру

Красавцы. Если «Бавария» это компания невероятно сильных футболистов, то у «Байера» всё отточено тренером Алонсо до миллиметра. Футболисты «Спартака» рассказывают, что Абаскаль всю зиму показывал им нарезки игры в обороне одной европейской команды. Там два очевидных варианта: «Арсенал» или «Байер». Немцы хороши без мяча, хотя их специализация – атака. «Леверкузен» забил 59 голов, имея xG в районе 51. И потеря форварда Бонифаца не сказалась. Латерали Гримальдо и Фримпонг, плеймейкер Вирц, даже джокер Хофманн и опорник Джака участвуют в атакующих комбинациях по пути к цели – первому для «Байера» чемпионству.

4. «Ливерпуль» — 2.42 гола за игру

Впечатляет, как Клопп держится на фоне травм и потерь. Саудовцы не отстали от Салаха, а травмы и Кубок Африки забрали лидера из основы «Ливерпуля». Но даже в сложных условиях «красные» в тройке по качеству созданных моментов и на четвертом месте по средней результативности. «Ливерпуль» первый в топ-5 по количеству ударов – 501 выстрел по чужим воротам, опережают «Манчестер Сити». Результативность оставляет «красных» в чемпионской борьбе. Если Нуньес перестанет промахиваться, а Собослаи прибавит в результативности, то останутся шансы на прощальный триумф Клоппа.

5. «Арсенал» — 2.38 гола за игру

Короли стандартов забили 62 мяча в АПЛ . Но средняя результативность тоже важна, ведь гранды провели разное количество матчей. Артета выжимает максимум при подачах со штрафных и угловых, но «Арсенал» это атакующая машина, которую строили много лет. Не такой сырой продукт, как некоторые участники списка. Схемы тренера оттачивали годами. Крайний защитник Уайт уходит в центр, когда травмирован Зинченко слева. Эдегор поддерживает Сака. Новичок Райс впечатлил в центре, в отличие от многих дорогих подписаний в АПЛ . Дайте «Арсеналу» мощного центрфорварда – будут ещё выше.

6. ПСЖ – 2.35 гола за игру

Тут ничего интересного не скажешь, ведь ПСЖ на голову сильнее соперников во Франции, а обороняются в Лиге 1 скверно. Можно даже поругать парижан, что так низко по средней результативности. Также ПСЖ худшая команда в списке по сумме xG. Если говорить об этом показателе, то французы всего 17-й клуб в топ-5. Ниже, чем «Атлетико», поэтому пусть благодарят Мбаппе, что вообще оказались в списке. У Килиана 4 ассиста и 21 гол, который выжал из 18.9 xG.

7. «Манчестер Сити» — 2.27 гола за игру

Без Де Брюйне – Кевин сыграл лишь в 7 турах АПЛ , и без Холанда – пропустил пять матчей и собрал много промахов, «Манчестер Сити» оказался на седьмом месте. Но решали проблемы лидеров голами от разных футболистов. Даже у центрального защитника Аканджи два мяча, а новичок Доку отдал 5 голевых передач. Вот только ни помощь опорника Родри, ни классные голевые показатели Фодена и Альвареса не позволяют идти с отрывом на первом месте в АПЛ . С Холандом, который попадает в ворота, и Де Брюйне, сыгравшим 26 матчей вместо семи, Гвардиола жил бы припеваючи.

8. «Штутгарт» — 2.26 гола за игру

Неожиданный участник списка, но выстрелили по делу. «Штутгарт» может остаться в десятке, хотя есть достойные преследователи. Пока у команды тренера Себастьяна Хенесса – племянника того самого Ули из «Баварии», многое получается в атаке. Выручил стартовый рывок с форвардом Гуйрасси. Но даже без его безумных серий «Штутгарт» ставит на результативный футбол. Создать три мяча для них не проблема. Причем нагло относятся даже к сильным оппонентам, вроде «Лейпцига», ведь отгрузили им пять мячей.

9. «Жирона» — 2.19 гола за игру

Любимцы публики, открытие нового сезона. Хотя во всех элитных лигах могут победить команды с именем, «Жирона» и без титула пошумела в Испании. Маленький клуб из Каталонии лучший в Ла Лиге по средней результативности. Помогают Довбик и Цыганков, показал себя юный Савио, которого забрали в главный клуб корпорации шейхов – «Манчестер Сити». Тренеру Мичелу не хватает только сильной скамейки и обороны. Но стиль «Жироны» заключается в смелой атаке. Пришли поражения, но забивать умеют.

10. «Барселона» — 2.15 гола за игру

У «Реала» средняя результативность ниже, чем у «Барселоны». Также важно, что у двух грандов огромная разница по xG. Это повод похвалить подопечных Анчелотти за эффективность, но именно каталонцы проскочили в десятку по средней результативности. Но они здесь главные по промахам. Замыкают список с достойным, но не чемпионским показателем. «Реал» без Мбаппе недобрал голов, зато в обороне выступают лучше, поэтому выше в таблице, чем команда сомневающегося Хави.