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Файзуллаев — лучший молодой игрок Кубка Азии 2023

вчера, 11:55

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком Кубка Азии 2023.

Национальная команда Узбекистана дошла до 1/4 финала турнира, игрок забил 2 гола.

Футболист также стал лучшим футболистом Узбекистана 2023 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 17:12
Ты хоть в текст вникай. Абос не лучший игрок Азии, а лучший молодой (ло 20 лет) игрок Азии. Или тебе это не важно? У нас в РПЛ тоже есть лучшие, а есть лучшие молодые (первая пятерка). Слышал об этом?
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:58
Вы не прочли моё сообщение, поэтому, снова задаете одни и теже вопросы на которые, я вам уже дал ответ, в полном объеме.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:21
Руины- в плане построения игры и психологии.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
Какие руины? Даже не буду приводить составы двух соседних сезонов и сравнения "пришёл-ушёл-аренда",как и то,что получил Федотов на сезон,и кто при нём выжил.Любите,слава богу,цените-тоже,но где результат сейчас?
Бобик сдох,и уже ни на что не претендует.Навесьте ему "приз зрительских симпатий"."Балтика" вот тоже очень самобытная команда,со своим,отличным от остальных лицом,вчистую не проигравшая ни одного матча,в стиле "Спартака",или "Ростова",но где она???
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 15:46
Давайте по порядку.
Во-первых, Федотов пришел в ЦСКА, фактически на руины, оставленные Березуцким. Федотов ,сразу стал перестраивать и реанимировать армейский футбол. Он поставил команде другой футбол- думающий и фундаментальный. ЦСКА заиграл в интересный, профессиональный футбол, радующий глаз, своей тактикой и стратегией!!!

Кроме всего, в команде, если не ошибаюсь, уже не было М.Фернандеса, который, на тот момент- был в ЦСКА игроком незаменимым, еще больше, чем Дивеев. Но несмотря на это, в первый же свой год в ЦСКА, Федотов побеждает в кубке страны и заливает его серебром первенства!!! Разве это не достойно Уважения?!

Более того, даже в проигранном матче Зениту в СК, Федотов выглядел намного лучше соперника, увереннее и системнее! Федотов переиграл Зенит на каждом участке поля, но не за счет подавляющего прессинга, но только за счет правильной и очень симпатичной тактики!!! Он создавал численное преимущество на каждом участке поля, заставляя соперника ошибаться, при этом, грамотно действуя на подстраховке! Мне, почему-то, сразу вспомнился финал ЛЧ-98, когда, точно также сыграл Реал против Ювентуса и победил!!!

Ну и последнее. Нельзя забывать о том, что прошлый отрезок сезона и продолжительный- выбыл из игры Дивеев, человек, без которого невозможно себе представить нынешний ЦСКА. Огромная потеря. Да, однозначно, мне не понятны отдельные действия Федотова, в плане раздачи ведущих игроков в ДИНАМО, Спартак и тд. Не владею ситуацией, по какой причине это было сделано. Но конечно, в условиях, такого страшного кадрового голода, любому тренеру придется худо. Однако, недавний товарняк с ДИНАМО показал, что игра в ЦСКА неплохо смотрится, и вобщем, команда хорошо готова к сезоне, кроме, обороны, в частности- И.Дивеева От его действий будет многое зависить, но он, пока, выглядит неважно, что и понятно, по объективным причинам...
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:12
...а по результату и не видно! И ведь пришёл не на пустое место,и с обоймой всё было в порядке,и не "на коленке" команду формировал,а поди-ж,ты...Что -то тут не вполне так.И схема одна-ПОБЕДНАЯ(она же-НЕ СРАБОТАВШАЯ).
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 13:48
И это верно!!! Как хозяйственник, Федотов, конечно много делает неправильного, если вспомнить Карраскаля, Медину. Но, как тренер, по уровню российского футбола- однозначно Лучший!!!
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:36
ТОчнее :Хорошо,что у Федотова в этот момент был дефицит игроков,и не было подходящего "индейца",или "человека из прошлого".
Интерес
Интерес
вчера в 13:34
Ну вот,а большинство(включая меня) не верило в объективность азиатских футбольных властей.А тут лучшим стал игрок не финалистов даже.
Мы поэтому не хотим в Азиатскую лигу?Ну хотя бы по намерениям.Кричим и кричим :Верните Дуняшу в Ойропу!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:30
Новость ожидаемая, для болельщиков ЦСКА и Узбекистана.
Все условия для дальнейшего прогресса в ЦСКА есть . Удачи Аббосбек !
Capral
Capral
вчера в 13:25
Талантище!!!!!!! И как хорошо, что попал к Федотову!!!!!!! Отличный футболист!!!!!!! Удачи, ему и его команде!!!!!!! И конечно же без травм!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ dm9j8s35fa6p (раскрыть)
вчера в 13:02
Это давно уже понятно и без кубка Азии)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:01
Пожелание - не останавливаться, расти дальше и попасть в топ-5 Европы.
dm9j8s35fa6p
dm9j8s35fa6p
вчера в 12:24
Значит не зря его ЦСКА вовремя заприметил.
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