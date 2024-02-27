Файзуллаев — лучший молодой игрок Кубка Азии 2023

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком Кубка Азии 2023.
Национальная команда Узбекистана дошла до 1/4 финала турнира, игрок забил 2 гола.
Футболист также стал лучшим футболистом Узбекистана 2023 года.
Во-первых, Федотов пришел в ЦСКА, фактически на руины, оставленные Березуцким. Федотов ,сразу стал перестраивать и реанимировать армейский футбол. Он поставил команде другой футбол- думающий и фундаментальный. ЦСКА заиграл в интересный, профессиональный футбол, радующий глаз, своей тактикой и стратегией!!!
Кроме всего, в команде, если не ошибаюсь, уже не было М.Фернандеса, который, на тот момент- был в ЦСКА игроком незаменимым, еще больше, чем Дивеев. Но несмотря на это, в первый же свой год в ЦСКА, Федотов побеждает в кубке страны и заливает его серебром первенства!!! Разве это не достойно Уважения?!
Более того, даже в проигранном матче Зениту в СК, Федотов выглядел намного лучше соперника, увереннее и системнее! Федотов переиграл Зенит на каждом участке поля, но не за счет подавляющего прессинга, но только за счет правильной и очень симпатичной тактики!!! Он создавал численное преимущество на каждом участке поля, заставляя соперника ошибаться, при этом, грамотно действуя на подстраховке! Мне, почему-то, сразу вспомнился финал ЛЧ-98, когда, точно также сыграл Реал против Ювентуса и победил!!!
Ну и последнее. Нельзя забывать о том, что прошлый отрезок сезона и продолжительный- выбыл из игры Дивеев, человек, без которого невозможно себе представить нынешний ЦСКА. Огромная потеря. Да, однозначно, мне не понятны отдельные действия Федотова, в плане раздачи ведущих игроков в ДИНАМО, Спартак и тд. Не владею ситуацией, по какой причине это было сделано. Но конечно, в условиях, такого страшного кадрового голода, любому тренеру придется худо. Однако, недавний товарняк с ДИНАМО показал, что игра в ЦСКА неплохо смотрится, и вобщем, команда хорошо готова к сезоне, кроме, обороны, в частности- И.Дивеева От его действий будет многое зависить, но он, пока, выглядит неважно, что и понятно, по объективным причинам...
Во-первых, Федотов пришел в ЦСКА, фактически на руины, оставленные Березуцким. Федотов ,сразу стал перестраивать и реанимировать армейский футбол. Он поставил команде другой футбол- думающий и фундаментальный. ЦСКА заиграл в интересный, профессиональный футбол, радующий глаз, своей тактикой и стратегией!!!
Кроме всего, в команде, если не ошибаюсь, уже не было М.Фернандеса, который, на тот момент- был в ЦСКА игроком незаменимым, еще больше, чем Дивеев. Но несмотря на это, в первый же свой год в ЦСКА, Федотов побеждает в кубке страны и заливает его серебром первенства!!! Разве это не достойно Уважения?!
Более того, даже в проигранном матче Зениту в СК, Федотов выглядел намного лучше соперника, увереннее и системнее! Федотов переиграл Зенит на каждом участке поля, но не за счет подавляющего прессинга, но только за счет правильной и очень симпатичной тактики!!! Он создавал численное преимущество на каждом участке поля, заставляя соперника ошибаться, при этом, грамотно действуя на подстраховке! Мне, почему-то, сразу вспомнился финал ЛЧ-98, когда, точно также сыграл Реал против Ювентуса и победил!!!
Ну и последнее. Нельзя забывать о том, что прошлый отрезок сезона и продолжительный- выбыл из игры Дивеев, человек, без которого невозможно себе представить нынешний ЦСКА. Огромная потеря. Да, однозначно, мне не понятны отдельные действия Федотова, в плане раздачи ведущих игроков в ДИНАМО, Спартак и тд. Не владею ситуацией, по какой причине это было сделано. Но конечно, в условиях, такого страшного кадрового голода, любому тренеру придется худо. Однако, недавний товарняк с ДИНАМО показал, что игра в ЦСКА неплохо смотрится, и вобщем, команда хорошо готова к сезоне, кроме, обороны, в частности- И.Дивеева От его действий будет многое зависить, но он, пока, выглядит неважно, что и понятно, по объективным причинам...