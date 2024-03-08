Футбольные звёзды, которым стоит отказать «Челси». Лучше не связываться, пока в клубе не навели порядок

1709847601

сегодня, 00:40

Боэли ищет статусных новичков и тренера.

Виктор Осимхен («Наполи», нападающий)

Осимхен ещё сильнее полюбил «Челси» в день поражения от МЮ в московском финале Лиги чемпионов. Смотрел игру в заведении, из которого вылетел в слезах после победы ван дер Сара в серии пенальти. Мальчишка из нигерийского гетто получил по голове дверью, которую неожиданно открыли в его направлении. Испугал всех рекой крови и отправился в больницу накладывать швы. Спустя много лет речь о чемпионе Италии в составе «Наполи». Нападающего зовут в «Челси», но надо отказаться. Осимхен может повторить ошибку хавбека Кайседо, ещё одного болельщика «синих» с детства. Осимхену лучше перейти в команду вроде «Арсенала», у Боэли слишком много неудачных трансферов.

Роберто Де Дзерби («Брайтон», тренер)

Моуриньо не спешит возвращаться, ведь понимает, что ещё одна неудача в АПЛ испортит его наследие в «Челси». С этим клубом Жозе работал удачнее, чем с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Но третье возвращение это перебор. Также перебором будет попытка превратить «Челси», который живет в мире бойцов, в изящную команду Де Дзерби. Итальянец – тренер с ярко выраженной философией. И хотя может навести порядок в «Челси», вряд ли нынешний клуб из Лондона с длинным списком неудач является лучшим для Роберто. Уж лучше возглавить непростую «Барселону», где понимают его стиль футбола.

Николас Уильямс («Атлетик», вингер)

Кто не следит за изумительным «Атлетиком» Вальверде, тот может не считать испанского вингера Уильямса звездой футбола. Но сложно не заметить успехи братьев Уильямсов, которые выступают за разные сборные. Нико представляет Испанию, а его старший брат Иньяки играет за Гану. Родители родом из этой страны, но бежали от войны в Либерии. Оказались в Испании, назвали сыновей в честь баскского святого Иньяки, то есть Игнатия, и Николаса, то есть Николая. Парни выросли классными футболистами, но Уильямсу не стоит выбирать «Челси». Вингер его возраста – всего 21 год, и талантов найдет себе классный клуб в будущем.

Джаррод Боуэн («Вест Хэм», вингер)

Как видите по позициям игроков, боссов «Челси» не устраивает игра Стерлинга и Мудрика. Рахима пытаются сплавить в Саудовскую Аравию, чтобы получить от дружков по инвестициям Боэли хорошие деньги, а Михаилу будут искать новую команду в аренду, поскольку его трансферная стоимость обрушилась после неудачного дебюта в АПЛ . Конечно, новый тренер может найти применение ребятам, за которых в «Челси» уже заплатили много денег. Но знаем стиль Боэли. Скорее выбросит ещё несколько сотен миллионов на новичков. И Джаррод Боуэн, второй нападающий и правый вингер «Вест Хэма» оценивается его клубом очень высоко. Здесь переплата за английский паспорт. «Молотобойцы» теперь за всех просят 100 млн евро после успешного трансфера Райса в «Арсенал».

Энтони Робинсон («Фулхэм», защитник)

Двадцатишестилетний латераль Энтони заинтересовал «Челси» после успешных выступлений за «Фулхэм». В соседнем клубе Робинсон выделяется, в его активе 5 голевых передач, а трансферная стоимость ниже, чем была у Чилуэлла и Кукурельи. Речь о футболисте сборной США . Однако американец интересует не только «Челси». Ещё один элитный вариант для него – «Ливерпуль». Но это тоже глупый трансфер для футболиста, ведь шотландец Робертсон не планирует отдавать место на фланге после ухода Клоппа. Энтони надо хорошо подумать, а не спешить в первый знаменитый клуб, куда его позовут. Игрок хороший, не хочется увидеть ещё одну историю деградации на фланге в «Челси».

Хвича Кварацхелия («Наполи», вингер)

Грузин интересен скаутам «Челси», так как не растворился на поле после первого удачного сезона в Неаполе. А поскольку Мбаппе и Винисиус не пустят Хвичу поиграть в его любимом «Реале», то остаются другие варианты, вроде «Баварии», ПСЖ и клубов из АПЛ . Кварацхелия точно общался с людьми из «Ливерпуля», но уход Клоппа заставит его отказаться. «Арсенал» хотел подписать Мудрика, то есть на левом фланге в Мартинелли не всегда верят, но Хвича предпочитает «Манчестер Сити». Бывший игрок «Рубина» хочет драться с Грилишем и Доку, но Гвардиоле непросто угодить. А вот разговор с «Челси» у Хвичи должен быть коротким: «Спасибо, но нет».

Симоне Индзаги («Интер», тренер)

Не включаем в список Хаби Алонсо, поскольку жена отправит его к психиатру в момент, когда испанец заговорит о контракте с «Челси» после ухода из «Байера». Говорят, осторожный юный тренер планирует взять паузу в переговорах с клубами из АПЛ и Ла Лиги, возглавить на несколько лет «Баварию». Безопасный сценарий, потому что в Мюнхене есть великолепный Кейн. Могут достойно выступить в Лиге чемпионов не только в этом сезоне, если повезет с жеребьевкой, но и через год во всех турнирах под руководством Алонсо. Хаби стоит подождать, когда станет очевидной судьба «Ливерпуля» и «Реала», где им тоже интересуются. А вот Индзаги надо принять решение ближайшим летом. Симоне точно получил приглашение от «Челси», где работали тренеры из Серии А, но ему надо отказаться. «Интер» играет прекрасно, а вот лондонцы для первой зарубежной работы не подходят. Даже МЮ , если там окажется директор Эшуорт, более предпочтительный вариант.

Понимаем мотивацию Тухеля, немец допускает возвращение в «Челси». Томаса не по делу выгнали из клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов. Но Индзаги нужен безопасный полигон для зарубежных экспериментов в стиле путешественника Анчелотти. «Челси» не такой стабильный, как много лет назад.