«Лейпцигу» удалось напугать «Реал». С такой игрой «сливочных» не будет в финале ЛЧ

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сегодня, 01:28

Подопечные Анчелотти показали плохой футбол.

Фаворит едва не оказался в овертайме

- В первом поединке в гостях вратарь Лунин повторил рекорд Куртуа по сейвам в плей-офф Лиги чемпионов в футболке «Реала», было девять спасений. В ответном матче Андрей снова выручал «сливочных», хотя реже. Сначала голкипер отразил удар Шешко. Форвард забрался в офсайд, но пробил мощно. Дальше вратарь справился с ударом Симонса. «Лейпциг» пытался отыграться, был острее у чужих ворот – 3:6 по ударам до перерыва, но нагрузить испанцев работой не удалось.

- Анчелотти запутал свою команду. Хотя базовая схема без мяча была «4-3-3», Карло и его сын Давиде, работающий помощником главного тренера «Реала», перемудрили с переходами. До перерыва Тчуамени оказывался правым инсайдом, Вальверде ещё сильнее уходил на фланг при атаках, Беллингем уходил с позиции ложного форварда, а Камавинга наступал на пятки на другом фланге Винисиусу. За первый тайм домашней игры у «Реала» не было ни одного удара в створ.

- «Реал» вышел защищать минимальную победу, слабая стратегия для чемпионов. Пока в параллельном матче «Манчестер Сити» забил два мяча к девятой минуте матча в ворота «Копенгагена», в Мадриде увидели неспешный футбол, в котором «Лейпцигу» не хватало класса для поднятия темпа. Кроос старался курировать размеренную игру «Реала», ведь счет по сумме двух матчей был в пользу Анчелотти. Но подобные монотонные игры легко развернуть одним мячом, о чём в Мадриде наслышаны, ведь сами так делали.

- Шестого марта празднуют день рождения «Реала», клубу исполнилось 122 года, о чем сообщили ультрас за воротами, используя кореографию до начала матча. Древние короли футбола признали, что провели не лучший праздничный первый тайм, в перерыве Родриго заменил Камавинга, что автоматически изменило позицию Вальверде. Эрнесто перешел в центр поля, а бразилец вышел усилить атаку. Анчелотти совсем не нравилась игра его команды с мячом до перерыва.

- Переход на «4-4-2» был нужен, чтобы «Лейпциг» не забил. Но возвращение Беллингема на левый край, а Винисиуса в дуэт в атаке сработал. Джуд отдал умную передачу на Жуниора, а бразилец хлестко пробил. И хотя капитан и защитник «Лейпцига» Орбан быстро сравнял счет ударом головой, уставшие команды не смогли выдать игру на встречных скоростях. Были разовые проблески, но на победу никто в итоге не наиграл. Результативная ничья в пользу «Реала», но оставила вопросы.

«Лейпцигу» не хватило ширины в атаке

- Кто следит за командой Розе, тот знает об их необычной схеме. «Лейпциг» выбрал моделью «4-2-2-2», вариацию бразильской схемы. Ольмо и Симонс – два атакующих полузащитника, Опенда и Шешко – два форварда. В такой игре большие нагрузки на центральных полузащитников. Австриец Шлагер провел ударный первый тайм, а вот Хендрикс и Раум на флангах могли сыграть лучше. Менди и Карвахаль умеют ошибиться в защите, но их не нагружали позиционной работой.

- На старте второго тайма «Реал» едва не пустил Опенда к пустым воротам, но Лунин проскочил форварда, а затем бросился к мячу и исправил свою ошибку. Немцы в перерыве не потеряли интерес к диагональным смещениям к штрафной площади «Мадрида». Испанцы зря играли с огнем, ведь тренер Розе ещё до матча просил подопечных верить в реванш, ведь разница по мячам была минимальной. Второй гол «Лейпцига» автоматически переводил игру в изнурительные овертаймы.

- Когда у соперника в центре защиты Рюдигер и Начо, то можно поверить в единичную ошибку, а именно на нее рассчитывали немцы с вертикальным футболом. Мешала только пассивность центральных нападающих немцев, они мало боролись с центральными защитниками «Реала» один в один. Игра в центре поля без ворот была в пользу Анчелотти, а не Розе. Тренер немецкого клуба это понимал, поэтому мечтал выманить игроков «сливочных» ближе к центру поля и развить атаку на пространстве.

- Был ли у «Лейпцига» запасной план? Самый важный вопрос концовки основного времени матча. «Реал» был в этом матче плох. Испанцы играли медленно, брали паузы, не могли развивать осмысленные комбинации. Лишь несколько раз проснулся Винисиус, не впечатлил Беллингем, который пропустит два тура Ла Лиги из-за дисквалификации – с руганью доказывал арбитру, что тот зря прервал атаку с голом Джуда. Сегодня в нападении у «Реала» ничего не получалось, «Лейпциг» был чуть лучше.

- Немцам не хватило классных опытных лидеров, чтобы сыграли в стиле Беллингема и Винисиуса в голевой атаке. Обе звезды провели не лучший матч, но хватило одной атаки, как хватило удара Диаса в гостях. «Реал» в концовке не держал мяч, приходилось нервничать в концовке, но одна удачная вертикальная атака перечеркнула все надежды «Лейпцига» на реванш и общую победу по сумме матчей. Если бы немцы уходили на фланги, а не всегда держались центра – назрела бы сенсация.

«Реал» с трудом вымучил проход дальше

- Анчелотти провалил подготовку к матчу. «Мадрид» ждал индивидуальных подвигов, но как команда отработал плохо. Карло неплохо придумал с переходом на схему «4-4-2», чтобы шириной ответить на узкую схему «Лейпцига». Но даже в такой модели «Реал» скорее страдал ради результата, чем сыграл как фаворит в домашнем поединке. Хватает статистики точных ударов – 3:4 в пользу немцев, чтобы не перехвалить будущих чемпионов Испании.

- С таким качеством футбола «Реал» не выиграет ЛЧ . Отсылка к сезону с последней победой над «Ливерпулем» не актуальна. Нет Бензема, нет свежего Модрича. Пока нет Мбаппе, хотя Килиана ждут в Мадриде. Лунин не второй Куртуа по опыту, чтобы в каждом матче плей-офф быть главным героем. «Реалу» важно сделать выводы после мучений в матчах с немцами. У «сливочных» много класса, но «Лейпциг» чудом не забил в первом матче.