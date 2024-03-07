«Лейпцигу» удалось напугать «Реал». С такой игрой «сливочных» не будет в финале ЛЧ

Подопечные Анчелотти показали плохой футбол.
Фаворит едва не оказался в овертайме
- В первом поединке в гостях вратарь Лунин повторил рекорд Куртуа по сейвам в плей-офф Лиги чемпионов в футболке «Реала», было девять спасений. В ответном матче Андрей снова выручал «сливочных», хотя реже. Сначала голкипер отразил удар Шешко. Форвард забрался в офсайд, но пробил мощно. Дальше вратарь справился с ударом Симонса. «Лейпциг» пытался отыграться, был острее у чужих ворот – 3:6 по ударам до перерыва, но нагрузить испанцев работой не удалось.
- Анчелотти запутал свою команду. Хотя базовая схема без мяча была «4-3-3», Карло и его сын Давиде, работающий помощником главного тренера «Реала», перемудрили с переходами. До перерыва Тчуамени оказывался правым инсайдом, Вальверде ещё сильнее уходил на фланг при атаках, Беллингем уходил с позиции ложного форварда, а Камавинга наступал на пятки на другом фланге Винисиусу. За первый тайм домашней игры у «Реала» не было ни одного удара в створ.
- «Реал» вышел защищать минимальную победу, слабая стратегия для чемпионов. Пока в параллельном матче «Манчестер Сити» забил два мяча к девятой минуте матча в ворота «Копенгагена», в Мадриде увидели неспешный футбол, в котором «Лейпцигу» не хватало класса для поднятия темпа. Кроос старался курировать размеренную игру «Реала», ведь счет по сумме двух матчей был в пользу Анчелотти. Но подобные монотонные игры легко развернуть одним мячом, о чём в Мадриде наслышаны, ведь сами так делали.
- Шестого марта празднуют день рождения «Реала», клубу исполнилось 122 года, о чем сообщили ультрас за воротами, используя кореографию до начала матча. Древние короли футбола признали, что провели не лучший праздничный первый тайм, в перерыве Родриго заменил Камавинга, что автоматически изменило позицию Вальверде. Эрнесто перешел в центр поля, а бразилец вышел усилить атаку. Анчелотти совсем не нравилась игра его команды с мячом до перерыва.
- Переход на «4-4-2» был нужен, чтобы «Лейпциг» не забил. Но возвращение Беллингема на левый край, а Винисиуса в дуэт в атаке сработал. Джуд отдал умную передачу на Жуниора, а бразилец хлестко пробил. И хотя капитан и защитник «Лейпцига» Орбан быстро сравнял счет ударом головой, уставшие команды не смогли выдать игру на встречных скоростях. Были разовые проблески, но на победу никто в итоге не наиграл. Результативная ничья в пользу «Реала», но оставила вопросы.
«Лейпцигу» не хватило ширины в атаке
- Кто следит за командой Розе, тот знает об их необычной схеме. «Лейпциг» выбрал моделью «4-2-2-2», вариацию бразильской схемы. Ольмо и Симонс – два атакующих полузащитника, Опенда и Шешко – два форварда. В такой игре большие нагрузки на центральных полузащитников. Австриец Шлагер провел ударный первый тайм, а вот Хендрикс и Раум на флангах могли сыграть лучше. Менди и Карвахаль умеют ошибиться в защите, но их не нагружали позиционной работой.
- На старте второго тайма «Реал» едва не пустил Опенда к пустым воротам, но Лунин проскочил форварда, а затем бросился к мячу и исправил свою ошибку. Немцы в перерыве не потеряли интерес к диагональным смещениям к штрафной площади «Мадрида». Испанцы зря играли с огнем, ведь тренер Розе ещё до матча просил подопечных верить в реванш, ведь разница по мячам была минимальной. Второй гол «Лейпцига» автоматически переводил игру в изнурительные овертаймы.
- Когда у соперника в центре защиты Рюдигер и Начо, то можно поверить в единичную ошибку, а именно на нее рассчитывали немцы с вертикальным футболом. Мешала только пассивность центральных нападающих немцев, они мало боролись с центральными защитниками «Реала» один в один. Игра в центре поля без ворот была в пользу Анчелотти, а не Розе. Тренер немецкого клуба это понимал, поэтому мечтал выманить игроков «сливочных» ближе к центру поля и развить атаку на пространстве.
- Был ли у «Лейпцига» запасной план? Самый важный вопрос концовки основного времени матча. «Реал» был в этом матче плох. Испанцы играли медленно, брали паузы, не могли развивать осмысленные комбинации. Лишь несколько раз проснулся Винисиус, не впечатлил Беллингем, который пропустит два тура Ла Лиги из-за дисквалификации – с руганью доказывал арбитру, что тот зря прервал атаку с голом Джуда. Сегодня в нападении у «Реала» ничего не получалось, «Лейпциг» был чуть лучше.
- Немцам не хватило классных опытных лидеров, чтобы сыграли в стиле Беллингема и Винисиуса в голевой атаке. Обе звезды провели не лучший матч, но хватило одной атаки, как хватило удара Диаса в гостях. «Реал» в концовке не держал мяч, приходилось нервничать в концовке, но одна удачная вертикальная атака перечеркнула все надежды «Лейпцига» на реванш и общую победу по сумме матчей. Если бы немцы уходили на фланги, а не всегда держались центра – назрела бы сенсация.
«Реал» с трудом вымучил проход дальше
- Анчелотти провалил подготовку к матчу. «Мадрид» ждал индивидуальных подвигов, но как команда отработал плохо. Карло неплохо придумал с переходом на схему «4-4-2», чтобы шириной ответить на узкую схему «Лейпцига». Но даже в такой модели «Реал» скорее страдал ради результата, чем сыграл как фаворит в домашнем поединке. Хватает статистики точных ударов – 3:4 в пользу немцев, чтобы не перехвалить будущих чемпионов Испании.
- С таким качеством футбола «Реал» не выиграет ЛЧ. Отсылка к сезону с последней победой над «Ливерпулем» не актуальна. Нет Бензема, нет свежего Модрича. Пока нет Мбаппе, хотя Килиана ждут в Мадриде. Лунин не второй Куртуа по опыту, чтобы в каждом матче плей-офф быть главным героем. «Реалу» важно сделать выводы после мучений в матчах с немцами. У «сливочных» много класса, но «Лейпциг» чудом не забил в первом матче.
- Размен ничьими был бы справедливым результатом. Но это заход в овертайм, где всякое случалось с фаворитами Лиги чемпионов. «Лейпцигу» не повезло, не хватило сил на сенсацию. Но «Реал» не бежал, не комбинировал, не контролировал мяч как следует. Плохой футбол от сильной команды, поэтому отдаем должное немцам, хотя и фиксируем, что испанцы в своем репертуаре. Тридцать две команды начинают путь в ЛЧ, а выигрывает чаще всех «Реал».