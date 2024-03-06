Самые интересные российские футболисты РПЛ 2023/24. Старые знакомые и новые герои

1709749378

вчера, 21:22

В списке не только игроки из сборной.

Почетное упоминание заслужили молодой атакующий хавбек Салтыков из «Крыльев Советов», опорник «Краснодара» Черников, хавбек Пруцев из «Спартака», латераль Скопинцев из «Динамо» за лучшие поединки в атаке, а также центральный нападающий Голенков на самых качественных отрезках в составе «Ростова». Но у каждого из них хватает работы на весну над собственными минусами. А вот ниже более зрелые в футбольном смысле россияне из РПЛ , хотя среди них тоже есть молодежь.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Наследственный спортсмен взрослеет и радует фанатов «Динамо». У Тюкавина 8 голов и 6 ассистов. Статистика настоящего разнопланового нападающего, который не боится вести борьбу, но при этом замечает напарников, ведь получается делить первое место в РПЛ по ассистам вместе с Глушенковым и Промесом. Квинси может пропустить ещё несколько игр, если в ОАЭ нарушил условия домашнего ареста, а вот Тюкавин планирует постоянно играть в основе «Динамо». Выдает хороший сезон, хотя Константину всего 21 год, юный футболист.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Главная российская звезда РПЛ , если говорим не о ветеранах, вроде Дзюбы и Акинфеева. Многие звезды сборной России завершили карьеру к этому времени, а Сафонов это яркий представитель нового поколения. Благодаря его сейвам «Краснодар» держится на первом месте в РПЛ . Матвей хорошо провел почти две трети сезона, хотя ему будет непросто удержать на пике формы оборону «горожан» в весенней части сезона. Но если Сафонов сильно выступит персонально, радуя лидерскими качествами и реакцией, то летом получит приглашения из Европы. Сильный молодой голкипер точно растет в цене.

Максим Осипенко («Ростов»)

Выше всех из россиян по средней оценке, но это легко понять. У Осипенко классная статистика, ведь собирает победы на втором этаже и отлично ведет борьбу. С точностью передач дела обстоят хуже, но этому есть логичное объяснение. У Осипенко по 7.5 удачных дальних передач за игру, а при таких пасах риск неточной подачи намного выше. Лидер «Ростова» поднимает свои оценки, когда забивает с пенальти – у него шесть голов, хотя важнее аккуратно работать в обороне. Ведь защита это слабое звено команды Карпина по итогам осенней части сезона.

Максим Глушенков («Локомотив»)

Второго нападающего «Локомотива» можно назвать самым интересным российским игроком последнего полугодия. Тюкавин это классический цепкий форвард, который хорошо играет корпусом. Сафонов – классный вратарь с габаритами и узнаваемым стилем, а Осипенко рослый защитник с пасом. Глушенков сложнее по стилю, чем остальные, поскольку сочетает характеристики сразу нескольких позиций. При этом его игра не раскрыта для соперников так явно, как манера следующего в списке Чалова. Скаутам в топ-5 нужно обратить внимание на Максима, его контракт пока дешевле, чем будет в обозримом будущем.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Не пошел в «Зенит», ведь нападающего «армейцев» прекрасно знают скауты в Европе. В свое время Чалова оценивали очень высоко, но затем игрок взял паузу. Но поскольку Федор не как эмоциональный Соболев по характеру, то ему было проще вернуться на пик формы. И хотя в ЦСКА не верили, что из Чалова получится классный форвард оттяжки, тренер Федотов нашел правильные слова и рекомендации. У нападающего «армейцев» 8 голов и 3 ассиста в РПЛ , это невероятно важный для команды футболист. Чалов может и должен играть ещё лучше, ведь очевидно, что хочет попробовать себя за рубежом вместе с другими молодыми ребятами.

Андрей Егорычев («Урал»)

Переходим к не таким очевидным героям в РПЛ . Но если помнить об удачном старте «Урала», а также отмечать не только талантов из сборной России, но и бойцов футбольной провинции, то нужно выделить центрального полузащитника, который в этом сезоне играл у тренера Ганчаренко на разных позициях, даже в атаке. Егорычев забил пять мячей, на один меньше, чем у Квинси Промеса. При этом это опытный разрушитель, который выполняет черновую работу. В хорошем смысле агрессивный игрок. Техники Андрею не хватает для сравнения с лучшими иностранцами, вроде Вендела, но у него другое амплуа. Егорычев выкладывается на сто процентов.

Вячеслав Якимов («Факел»)

Уже второй центральный полузащитник, который в этом сезоне отметился голами. У Якимова четыре мяча, забил в первом туре весны после возвращения чемпионата. Вячеслав играет не так, как Егорычев из «Урала». Но весь «Факел» с другими настройками. Опытный тренер Ташуев классно поработал, в Воронеже команда с высокой линией полузащиты и смелой тактикой. Якимов не единственный игрок, которого можно отметить, поскольку у «Факела» командный подход. Но если искать интересные перевоплощения и персональный прогресс, то без Вячеслава этот список будет неполным. Боец, которому улыбается удача в атаке.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

А вот здесь кандидат более очевидный, Гоцука давно знают, ему немало лет. Вместе с молодым Каккоевым опытный центральный защитник тащит «Пари НН» вверх в таблице. Сейчас команда Юрана на девятой строчке, в четырех очках от ярких «Крыльев Советов», где немало ценных иностранцев, вроде Костансы и Гарре. А россиянин Гоцук выступает за коллектив, который пропустила всего 17 мячей в РПЛ после девятнадцати туров. Это результат «Зенита», меньше пропустили только иностранные центральные защитники «Краснодара» при помощи Сафонова. «Пари НН» держится на характере таких игроков, как капитан Гоцук.