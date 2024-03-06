ЦСКА готовится к перестройке. Акинфеев уйдёт на пенсию, а Чалова ждёт трансфер

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сегодня, 16:13

Ничья с «Оренбургом» как намёк от будущего.

«Армейцам» пора искать голкипера

Джорджина Родригес, подруга Роналду и мать его детей, на модном показе болтала с моделями. Заявила, что этот сезон может стать для Криштиану последним в футболе, а если нет, то уйдёт через год. Акинфеев использует аналогичный принцип. Текущий сезон может стать последним в карьере, а если нет, то пенсия через год. А где замена в ЦСКА ? Позамун, бывший дублер Игоря, набрался опыта в «Урале», будет вести переговоры со «Спартаком» и другими клубами.

Разумеется, Акинфеев соберется после ошибки против «Оренбурга», но гол Переса это тревожный знак. Вратарь неправильно выбрал позицию в концовке поединка. За карьеру у Игоря хватало эпизодов, когда терял ворота, что для голкипера роста и размаха рук всегда опасно. Защитник Перес пробил не сильно, парашютом. Но поскольку Акинфеев сделал лишний шаг от линии ворот, то пропустил мяч под перекладину. В этом сезоне вратарь ЦСКА играет чуть хуже, чем в предыдущих чемпионатах.

Идет 21-й сезон легенды в РПЛ . Лишь раз в истории у него был такой ужасный процент «сухарей», как сейчас, пропускает в среднем в трех матчах из каждых четырех. Также продолжает падать процент отраженных ударов. Если раньше Акинфеев собирал 83-84 %, потом перешел в диапазон 75-78 %, то в прошлом и этом сезоне у него 70 % спасений. При этом оборона не допускает рекордное количество ударов. Акинфеев на 11-м месте по проценту сейвов в РПЛ . Если голкипер сам посчитает, что сбавил, то это ещё один повод уйти на пенсию, не дожидаясь потери резкости и реакции.

Пропустили больше чем «Спартак»

Какой будет оборона ЦСКА без Акинфеева? Вряд ли лучше, ведь помним, сколько лет МЮ не мог найти замену Шмейхелю. До сих пор не нашли фигуру равноценную ван дер Сару. «Спартак» пропустил на гол меньше, чем ЦСКА . Для команды Акинфеева оскорбительно допустить больше ошибок, чем «красно-белые» коллеги. Но насколько сильно виновата именно линия защиты? Как ни странно, но персонально центральные защитники Виллиан и Мойзес выступают прилично. А вот новый правый латераль Келвен и новоиспеченный игрок другого фланга Гайич, конечно, не гении в обороне.

Но если смотреть на характер пропущенных мячей, то увидите вину тренерского штаба. ЦСКА пропустил 7 мячей со стандартов, а ещё 4 с пенальти. Позиционные ошибки в статике и динамике постоянно. 11 таких голов против 14 с игры. «Армейцы» не пропускают на контратаках, ведь не прессингуют рискованно, как делает «Факел». Но у команды Федотова нет организованной игры при стандартах соперников, что роднит со «Спартаком» и «Оренбургом». Также важно учесть ещё одну составляющую проблемы. В опорной зоне нет человека с позиционным чутьем.

Чилийца Мендеса тренер любит за точные передачи. Серба Зделара ставили в оборону, где центральный полузащитник ошибался не реже, чем выше по схеме. Обляков тоже ни разу не опорник. Причем количество пропущенных мячей нельзя списать на удачливость соперников. ЦСКА восьмом месте по качеству допущенных моментов. Выше не только «Спартак», но даже «Ростов», хотя команда Карпина одна из худших в сезоне по пропущенным мячам. Конечно, помним о травме защитника Дивеева – без Игоря стало сложнее, но у южан не было Осипенко, а они допустили меньше моментов, чем оборона Акинфеева.

Важно подписывать зрелых игроков

Зимой Федотову нашли сильных защитников, но трансферы сорвались. Можно долго рассказывать о выгоде подписаний юных игроков в клубы РПЛ – логичная тактика в нынешних условиях. Но стратегически ЦСКА не входит в список великолепных продавцов. У них есть дорогие расставания, вроде Головина и Влашича, но массовый уход футболистов не в стиле Гинера. Марио Фернандес не играл за «Барселону», Еременко не стал звездой «Интера», а Чалов не играет за «Челси» прямо сейчас.

Продавать вовремя и с выгодой для футболистов не очень умеют. Вдвойне важно снова удачно подписывать новичков. Трансфер Файзуллаева это случайность, а вот чилийский форвард Давила может не оправдать ожиданий. В центре атаки у ЦСКА сейчас тяжелый нападающий Заболотный. Добротный футболист для основы «Пари НН», но не для старта «армейцев», если их задача – борьба за тройку, а не за шестое место для главного неудачника из числа «богатых и знаменитых».

Не хватает профильного левого латераля, причем много лет. Но бразилец Мойзес нужен в центре обороны, а не привычном фланге. Не хватает опорника, ещё одна очень давняя беда ЦСКА , и центрального форварда, если работает Чалов в оттяжке. А зрелые новички нужны, поскольку многие футболисты планируют уйти. Даже голкипера лучше найти бывалого, поскольку молодой исполнитель будет нервничать. Акинфеев спасал в сотнях матчей, без него зрелости будет не хватать.

Потеря главных талантов неизбежна

Чалов не останется в ЦСКА , его контракт истекает в конце 2024 года. Единственный вариант, при котором молодой форвард продлит соглашение – в документах укажут приемлемую сумму выкупа, а представитель Чалова до этого найдет зарубежный клуб для трансфера. Тогда «армейцы» заработают деньги, а Фёдор попадет в топ-5. Чалов играл за «Базель» в Швейцарии, но теперь нужно искать себе место в элитной лиге.

Молодой узбекский вингер Файзуллаев прекрасно знает об интересе со стороны европейских клубов. После успеха «Наполи» с Кварацхелией скауты грандов смотрят за молодыми вингерами и инсайдами из РПЛ , тем более, кандидаты на повышение имеются. Центральному защитнику Дивееву лишь травмы помешают оказаться в Серии А, где его давно изучают. Даже бразилец Роша, хотя ему уже 29 лет, ещё может найти клуб в Италии.