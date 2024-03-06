Галактионов подвёл итоги трансферного окна для «Локомотива»

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сегодня, 11:44

Главный тренер «Локомотива» оценил трансферную кампанию «красно-зелёных».

У нас был приоритет взять центрального защитника. В принципе, мы довольны, как Ньямси адаптируется в нашей команде. Но ему ещё необходимо время. Всё идёт потихоньку.

Также Галактионов высказался о ситуации с полузащитником «Оренбурга» Лукасом Верой.

У игрока сегодня действующий контракт в другом клубе. Я переговорами не занимаюсь. На все вопросы по переговорным процессам по любому футболисту отвечает руководство клуба. Некорректно комментировать игрока с действующим контрактом в другом клубе.

Ранее Вера рассказал, как сорвался его переход в «Локомотив».