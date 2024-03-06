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Галактионов подвёл итоги трансферного окна для «Локомотива»

сегодня, 11:44

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил трансферную кампанию «красно-зелёных».

У нас был приоритет взять центрального защитника. В принципе, мы довольны, как Ньямси адаптируется в нашей команде. Но ему ещё необходимо время. Всё идёт потихоньку.

Также Галактионов высказался о ситуации с полузащитником «Оренбурга» Лукасом Верой.

У игрока сегодня действующий контракт в другом клубе. Я переговорами не занимаюсь. На все вопросы по переговорным процессам по любому футболисту отвечает руководство клуба. Некорректно комментировать игрока с действующим контрактом в другом клубе.

Ранее Вера рассказал, как сорвался его переход в «Локомотив».

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 12:45
У Дзюбы время ушло, а у Ньямси еще не пришло - всё где-то ходит потихоньку...
112910415
112910415
сегодня в 12:32
осталось потихоньку начать побеждать
Интерес
Интерес
сегодня в 12:04
А когда эту "форточку" законопатят???
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:50
Всё идёт потихоньку.(с)
Даже с перебором "потихоньку". К последнему туру планируете раскочегариться, Михал Михалыч?
6wpcdetfj6ug
6wpcdetfj6ug
сегодня в 11:48
Если тренер доволен, остаётся ждать результатов
Вещий
Вещий
сегодня в 11:48
Если все так хорошо, то нужно показывать игрой. С Динамо не получилось...
Гость
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