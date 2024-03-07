«Спартак» – самая противоречивая команда РПЛ. Абаскаль не заслужил высокое место в таблице

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сегодня, 12:58

Но его футболисты мечтают порадовать весной.

«Спартак» точно может занять третье место по итогам сезона. Год назад Абаскаль финишировал на третьей строчке, но после этого не последовал рывок к чемпионству. И даже темп «Краснодара», который потерял очки в 8 турах из 19, испанский тренер не выдержал. При этом разговоры о перерождении «Спартака» похожи на разговоры о растущих ценах – даже если ограничивать их в своем меню, время от времени возникают.

Но давайте посмотрим на объективные игровые показатели, которые помогают понять состояние коллектива. Оказывается, что по многим параметрам команда Абаскаля, мягко говоря, не впечатляет. Причем не сравниваем с фаворитами – «Краснодаром» и «Зенитом», а противопоставляем «Спартаку» самых разных соперников по показателям в таблице. Иногда аутсайдеры оказываются выше по важным параметрам, описывающим уровень игры.

Голы. Ниже, чем «Крылья Советов»

Потратив миллиарды рублей, в Москве получили команду, которая не умеет забивать часто. А ведь играют первым номером с тренером, который восхищается старым стилем «Барселоны». «Спартак» по голам на один мяч оторвался от «Ростова», но занимает скромное седьмое место в общем рейтинге. Выше три московских клуба, чуть выше «Краснодар» и «Зенит». А на первом месте «Крылья Советов», у них на 9 голов больше.

Ожидаемые очки. Ниже, чем «Ростов»

Абаскаль не может сказать, что у него украли победы, поскольку показатель ожидаемых пунктов отправляет «Спартак» на седьмое место в РПЛ . Конкуренты для «Рубина» по этому параметру, идут ниже «Ростова». Это Карпину не повезло, его команда могла бороться за место в первой тройке, если суммировать моменты у двух ворот в каждом конкретно взятом матче. А «Спартак» набрал на целых 4 пункта больше, чем заслужил.

Стандарты. Ниже, чем «Балтика»

По голам со стандартов «Спартак» на последнем месте в РПЛ , ни одного подобного мяча. У москвичей один гол с пенальти, но не умеют выжимать максимум при тренерских розыгрышах. Ещё один камень в огород штабу Абаскаля. «Спартак» явно не «Арсенал» по игре на стандартах. У «Рубина», для сравнения, 7 голов после розыгрышей. «Спартак» единственная команда РПЛ без мячей со стандартов на данный момент, хотя даже у середняков такие комбинации имеются.

Качество шансов. Ниже, чем ЦСКА

По xG «Спартак» на скромной седьмой строчке в РПЛ . Даже ЦСКА , где много игровых проблем и схема с тремя центральными защитниками, создал больше качественных моментов благодаря Чалову и Файзуллаеву, чем подопечные Абаскаля. Про «Ростов» и «Крылья Советов» можно не начинать. Разумеется, оба середняка не из столицы выше по качеству шансов, чем «Спартак». Москвичи забили на несколько мячей больше, чем заслужили.

Очки. Ниже, чем «Динамо»

Почему важно такое сравнение? В прошлом сезоне «Динамо» застряло на девятой строчке. Разделили восьмое и девятое места по очкам с «Локомотивом». Теперь обе команды поднялись выше, а у «Спартака» регресс по очкам. Тогда было 40 пунктов, а сейчас всего 31 балл. Абаскаль проиграл сам себе девять пунктов после двух третей чемпионата. Личке и «Динамо» надо выдать ударную весну, чтобы значительно оторваться от показателей год назад, но «Спартак» себя самого вряд ли обгонит. Хотя математические шансы сохраняются, но нужно набирать очки в другом темпе.

Допущенные моменты. Ниже, чем «Факел»

Ближайший соперник «Спартака» – «Факел», не может потратить миллиарды рублей на новичков, но команда Ташуева допустила у своих ворот меньше явных моментов, чем столичный клуб. Также забавно, что меньше ошибок у «Ростова», где Карпин бесился из-за ляпов молодых защитников и не дождался в первой части героической игры голкипера Песьякова. Но команда Абаскаля хуже, чем эти коллективы. С «Рубином» можно даже не сравнивать. Разумеется, подопечные Рахимова допустили меньше моментов, чем защитники Максименко и Селихова.

Реализация. Ниже, чем «Локомотив»

Уникальный пункт, в котором «Спартак» в целом хорош. По соотношению голов к ударам в створ команда Абаскаля делит места с четвертого по шестое с «Динамо» и «Пари НН». Но при этом они сильно уступают «Крыльям Советов». Отрыв «Локомотива» и «Зенита» вообще колоссальный. Можно смело сказать, что у «красно-белых» средняя, но не ужасная реализация моментов. Впрочем, важно напомнить, что по ударам в створ они на второй строчке, а вот по голам значительно ниже. Без Промеса ситуация вряд ли улучшится, Соболев нестабилен, а Угальде адаптируется в новой лиге.

Пропущенные голы. Ниже, чем «Ахмат»

В этом месте слышится раскатистый смех Шелии. Голкипер «Ахмата» не может поверить, что его оборона столько раз чудила в новом сезоне, подставляя вратаря под подвиги, а в итоге «Спартак», который специально искал нового центрального защитника вместо капитана Джикии, пропустил на гол больше после 19 туров. Можно понять огромную разницу по допущенным мячам с «Краснодаром» – девять голов, поскольку вратарь Сафонов и защитник Алонсо работают лучше. Но раз Абаскаль наравне с «Балтикой», аутсайдер тоже пропустил 24 мяча, то нет повода для гордости.