Главный провал МЮ хорош в «Интере». Санчес зажёг с «Марселем», Индзаги доверяет ему в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 19:05

Включился, когда понадобилась глубина состава.

Были времена, когда «Манчестер Юнайтед» сорил деньгами даже сильнее, чем сейчас. В конце 2010-х манкунианцы тратили огромные средства и на компенсации клубам за игроков, и на зарплаты самих футболистов. В топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ входили 4 представителя «красных дьяволов». Один из них – Алексис Санчес. В «Юнайтед» чилиец провалился, его оклад стал обузой для зарплатной ведомости – и с огромным трудом ему нашли команду в Серии А. Рассказываем, как складываются последние годы карьеры бывшего футболиста «Барселоны», «Арсенала» и МЮ .

В «Интере» был хорош первые два сезона

На фоне тотальной деградации за какие-то 2 сезона возможность сменить обстановкой была глотком свежего воздуха. Поэтому форвард согласился на вариант с арендой в «Интер». Позднее, когда шли переговоры о полноценном переходе, чилийский футболист согласился даже разорвать контракт с «Юнайтед» и перебраться в Милан свободным агентом. Зарплату ему ожидаемо урезали до более адекватных 7 миллионов евро в год.

При этом Алексис действительно воспрял в «Интере» Антонио Конте. У итальянского тренера образовался отличный костяк с парой топ-нападающих Лукаку-Мартинес, праймовыми Брозовичем и Кандревой. Санчес в сезоне-19/20 конкурировал за место в старте и поначалу реже получал практику – зато к весне разыгрался. В итоге забил 4 мяча и отдал 9 голевых. Стал серебряным призёром чемпионата Италии.

А на следующий год миланцы взяли уже чемпионский титул. Равных «нерадзурри» не было, а Алексис чувствовал себя в роли джокера, как рыба в воде. Игрового времени ему давали немного. Зато в моменты, когда форварду доверяли, он отвечал результатом. 12 очков – 7 голов и 5 ассистов было у Алексиса в золотой сезон «Интера».

Заново нашёл себя в «Марселе»

Затем настала пора прощаться с Конте, ему на смену пришёл Симоне Индзаги. Экс-менеджер «Лацио» выдержал направление предшественника, где-то «нерадзурри» стали даже успешнее. Но возрастному чилийцу в этой системе места отводилось ещё меньше. Уровень результативности упал почти в два раза, а на поле Симоне выпускал более надёжных исполнителей.

Вдобавок к этому напрягала по-прежнему высокая зарплата Алексиса – игрок запаса не мог получать 7 млн евро за сезон. Летом 2022 года с чилийцем договорились о расторжении контракта, он занялся поиском новой команды. И быстро вышел на «Марсель». «Провансальцы» хотели подписать форварда ещё в зимнее трансферное окно.

И Лига 1 оказалась на удивление подходящим для Санчеса чемпионатом – при этом не тепличным, а агрессивным и очень энергозатратным. Физика и выносливость никогда не были сильными чертами форварда. Вдобавок к этому пришедший Игор Тудор задал высокую структуру прессинга. В таких условиях «Марсель» стал 3-й командой Лиги 1 – а Санчес заменил капитана Димитри Пайета в статусе лучшего бомбардира команды в чемпионате. Чилиец забил 14 мячей и отдал 3 ассиста.

Для Индзаги Санчес остался игроком запаса

Тудор восхищался менталитетом Алексиса:

За ним в хорошем смысле нужно присматривать на тренировках, потому что порой он выкладывается даже выше меры. Алексис из тех игроков, которые приезжают на базу за два часа до тренировки и уезжают спустя два часа после ее регламентированного окончания.

Именно из-за этого менталитета нападающий захотел вернуться в «Интер» минувшим летом. Предложения от других клубов он отвергал – при этом понимал, что для Индзаги так и останется игроком запаса, 3-4-м выбором на острие.

При этом самим «нерадзурри» опытный футболист был полезен – они не смогли договориться о полноценном трансфере Лукаку и отпустили Эдина Джеко в «Фенербахче» свободным агентом.

Что сейчас с Санчесом в «Интере»? Он получает ещё меньше игрового времени в чемпионате – зато много играет в Лиге чемпионов. С Марко Арнаутовичем они образовали пару опытных нападающих – альтернативу молодой и дерзкой связке Мартинес-Тюрам. И пару раз чилиец помогал итальянцам набрать очки – с «Бенфикой» (3:3) и «Зальцбургом» (2:1) в групповом этапе.

В Серии А затишье длилось вплоть до февраля – теперь Алексис отличился результативными действиями в трёх играх к ряду: с «Лечче» и «Аталантой» отметился двумя голевыми, против «Дженоа» забил и ассистировал Асллани – поучаствовал во всех голах «нерадзурри» в том матче.

Сейчас «Интеру» особенно нужна глубина скамейки, а Алексис набрал отличную форму – так что вполне может стать джокером миланцев на ближайшем отрезке. Может, и вплоть до финиша сезона. Индзаги в любом случае будет доверять игроку – вот что он отметил после первой встречи с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ :

Я рад выходу Арнаутовича. Мне нравится их с Санчесом настрой и то, как они выходят на поле. Во втором тайме мы были великолепны.

Пора задуматься о следующем шаге

История с провалом в МЮ , которая стала началом заката, позади. Последние сезоны футболист провёл неплохо. Но Санчесу уже 35 лет. Его контракт с «Интером» действует до лета 2024 года – в лучшем случае чилиец задержится в команде ещё на год. Хотя миланцы вполне могут захотеть попрощаться.