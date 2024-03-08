«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

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сегодня, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Кёльн», который состоится 9 марта 2024 года

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-бело-зелёных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «козлами». «Красные быки» из Лейпцига в рамках матча 22-го тура Бундеслиги обыграли со счётом 2:0 на своём поле «Гладбах». С уверенным счётом «жеребята» дома обыграли «несгибаемых» из Бохума (5:2).

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «карнавальниками» из Майнца.

«Кёльн»

Шестнадцатое место занимают «красно-белые» в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «козлов» за последнее время. С минимальным счётом «Кёльн» уступил дома «Вердеру» в рамках матча 22-го тура Бундеслиги. В гостях «красно-белые» раскатали ничью со «Штутгартом» (1:1).

3 марта на своём поле со счётом 0:2 «козлы» потерпели поражение от «Байера».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 1.86

Ничья – 3.90

Победит «Кёльн» – 4.10

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах с форой -1.5 гола – 3.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Три победы одержали «жеребята» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «козлы» выиграли только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать на победу «Боруссии» с коэффициентом 1.86. Не без труда, но свои три очка «жеребята» возьмут в предстоящей игре с «козлами» из Кёльна.