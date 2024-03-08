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«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

сегодня, 17:29
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 9 марта 2024 года

«Вердер»

«Зелёно-белые» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бременцев», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Боруссией». В рамках матча 22-го тура Бундеслиги с минимальным счётом на выезде «музыканты» обыграли «козлов» из Кёльна. На своём поле со счётом 1:1 вничью сыграли «зелёно-белые» с «лилиями» из Дармштадта.

На прошлых выходных «Вердер» уступил в гостях «деревенским» из Хоффенхайма (1:2).

«Боруссия» Дортмунд

«Дортмундцы» в турнирной таблице Бундеслиги занимают четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «чёрно-жёлтых» за последнее время. В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» разошлась миром с ПСВ (1:1). Дома с разницей в один мяч «дортмундцы» проиграли «Хоффенхайму» (2:3).

2 марта со счётом 2:0 «чёрно-жёлтые» в гостях одержали победу над «Унионом» из Берлина.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вердер» – 3.70
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.89
  • Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола – 2.95
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.08
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.73

Статистика

  • В четырёх очных встречах из пяти последних «дортмундцы» обыграли «музыкантов»
  • Одно поражение потерпели «чёрно-жёлтые» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «бременцы» уступили в двух футбольных поединках.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.89 на победу «Боруссии» Дортмунд. Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:01
Гостям очки терять нельзя. Думаю что как минимум не проиграют матч.
Гость
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