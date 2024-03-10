«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1710054127

сегодня, 10:02

«Бетис»

Команда переживает не лучший отрезок сезона и выиграла один матч из пяти последних. «Бетис» покинул Лигу Европы, а в чемпионате Испании располагается на седьмом месте с 42 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт, имея игру в запасе. В случае домашней победы над «Вильярреалом», хозяева смогут вернуться в зону еврокубков, за которую они упорно продолжают бороться.

3 марта «Бетис» уступил на выезде «Атлетико» в чемпионате (1:2), а 25 февраля на своем поле обыграл «Атлетик» Бильбао (3:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» все еще испытывает проблемы с результатами и с треском проиграла первый матч 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате Испании «Вильярреал» занимает лишь 12 место и в следующем сезоне останется без еврокубков. В поединке с «Бетисом» на выезде гостям будет трудно рассчитывать на победу, но за один балл побороться они могут настроиться. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь клубы весьма достойные несмотря на текущие проблемы.

7 марта «Вильярреал» крупно проиграл на выезде «Марселю» в Лиге Европы (0:4), а третьего марта команда разгромила «Гранаду» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.03

Ничья – 3.7

Победит «Вильярреал» – 3.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.07

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Бетис» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Оба клуба играют очень нестабильно, но мы предполагаем, что хозяевам удастся добыть преимущества за счет своего стадионе и набрать три очка в этой встрече.