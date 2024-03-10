«ПСЖ» — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1710054859

сегодня, 10:14

« ПСЖ »

На днях парижский гранд прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов и может быть, на данный момент доволен собой. В чемпионате Франции « ПСЖ » удерживает лидерство и набрал уже 55 очков, что на девять пунктов больше, чем у «Бреста», который сыграл на одну игру больше. В случае победы над середняком Лиги 1, парижане еще больше увеличат отрыв и будут дальше более сосредоточены на еврокубках, которые являются главной целью руководства и болельщиков.

5 марта « ПСЖ » обыграл на выезде «Реал» Сосьедад в Лиге чемпионов (2:1), а в чемпионате сыграл вничью с «Монако» (0:0).

«Реймс»

«Реймс» шел в верхней части турнирной таблицы с претензиями на еврокубки, однако последние результаты пошатнули уверенность команды. Сейчас клуб занимает девятое место с 34 пунктами и на шесть баллов отстает от шестого места. В матче с « ПСЖ » у гостей будут шансы побороться хотя бы за ничью, ведь соперник провел сложный матч в Испании и имеет большое преимущество над конкурентами в турнирной таблице Лиги 1.

2 марта «Реймс» на своем поле проиграл «Лиллю» (0:1), а 25 февраля обыграл на выезде «Гавр» (2:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.43

» – 1.43 Ничья – 5.1

Победит «Реймс» – 7.1

Тотал больше 3 мячей – 1.82

Тотал меньше 3 мячей – 1.98

Статистика

«Реймс» выиграл три из последних десяти матчей во всех турнирах

« ПСЖ » не проигрывает уже 16 поединков подряд во всех турнирах

» не проигрывает уже 16 поединков подряд во всех турнирах «Реймс» проиграл три из пяти матчей с « ПСЖ » при двух ничьих

» при двух ничьих Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. В последних встречах между этими клубами хотя бы одна команда не смогла забить, и мы предполагаем, что в этот раз статистика не подведет.