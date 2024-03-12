ПАОК – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.03.2024)

1710259754

сегодня, 19:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги конференций ПАОК – «Динамо» Загреб, который состоится 14 марта 2024 года

ПАОК

«Двуглавые орлы Севера» на сегодняшний день в Чемпионшипе Греции занимают второе место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием ПАОКа, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Динамо». В сухую, забив два гола, «чёрно-белые» на выезде взяли верх над командой «Ламия» в рамках матча 26-го тура Суперлиги. Со счётом 0:2 «Двуглавые орлы Севера» потерпели поражение от загребского «Динамо» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги конференций.

На прошлых выходных с минимальным счётом ПАОК дома уступил «Арису» в прошлом туре чемпионата Греции.

«Динамо» Загреб

«Динамовцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Хорватии находятся на третьей строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «синих» за последнее время. В одиннадцати матчах к ряду «Динамо» не уступает своим соперникам. В гостях со счётом 1:1 вничью сыграли «динамовцы» с командой «Осиек» в 25-ом туре ХНЛ.

На кураже после победы над ПАОКом уверенно со счётом 5:2 «синие» обыграли команду «Славен».

Котировки БК Pinnacle

Победят ПАОК – 1.83

– 1.83 Ничья – 3.80

Победит «Динамо» Загреб – 4.30

Победит ПАОК с форой -1.5 гола – 3.10

с форой -1.5 гола – 3.10 Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом: обе забьют — нет

В трёх матчах из пяти крайних ПАОК обыграл своих оппонентов

обыграл своих оппонентов За аналогичный период «Динамо» выиграло в четырёх матчах.

Прогноз

«Чёрно-белые» не смогли в Загребе нанести ни одного удара в створ ворот «динамовцев». На своём поле «орлы» не проиграют, но и «синие» не уступят. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече с коэффициентом 3.80 на ничью в основное время.