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«Аталанта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:39
«Аталанта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Аталанта»

Несколько неудачных матчей «Аталанты» ухудшили ее позиции в борьбе за топ-4 Серии А, однако в Лиге Европы подопечные Гасперини настроены решительно. Команда добилась боевой ничьей в Португалии и теперь уже на своем стадионе попробует сыграть лучше своего соперника, поставив перед тем неразрешимые задачи. Хозяева понимают, что любая ошибка может привести к сложным последствиям, но поединок все равно обещает быть увлекательным и нести в себе много красивого футбола.

10 марта «Аталанта» заслуженно спаслась в матче с «Ювентусом» на выезде (2:2), а шестого числа сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в Лиге Европы.

«Спортинг»

С одной стороны «Спортинг» остался явно недоволен ничьей на своем поле с итальянским соперником, но с другой стороны команда могла и вовсе проиграть. Поэтому «бело-зеленые» едут в Бергамо с боевым настроением и надеждой, что им удастся забить несколько мячей и праздновать выход в четвертьфинал. В чемпионате «Спортинг» лидирует и опережает принципиального соперника «Бенфику» на один пункт.

10 марта «Спортинг» не имел никаких проблем с «Арокой» в чемпионате (3:0), а 3 марта уже на своем поле был обыгран «Фаренсе» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.88
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Спортинг» – 4.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились ничейным результатом
  • «Спортинг» выиграл семь из десяти последних встреч при трех ничьих
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Два последних поединка команд завершились вничью

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. В этом сезоне команды встречаются далеко не первый раз и уже стало понятно, что для «Спортинга» этот соперник очень неудобный. Прогнозируем победу итальянского клуба в 1-2 мяча.

Все комментарии
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вчера в 22:00
«Спортинг» явно не впечатлил своей игрой в первом матче с «Аталантой», но в ответном поединке на поле соперника команде предстоит сыграть значительно лучше. Если португальцы смогут грамотно использовать свои контратаки и не допускать ошибок в обороне, то у них есть все шансы набрать очки в Италии и выйти в следующий раунд Лиги Европы.
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