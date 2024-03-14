«Аталанта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:39

«Аталанта»

Несколько неудачных матчей «Аталанты» ухудшили ее позиции в борьбе за топ-4 Серии А, однако в Лиге Европы подопечные Гасперини настроены решительно. Команда добилась боевой ничьей в Португалии и теперь уже на своем стадионе попробует сыграть лучше своего соперника, поставив перед тем неразрешимые задачи. Хозяева понимают, что любая ошибка может привести к сложным последствиям, но поединок все равно обещает быть увлекательным и нести в себе много красивого футбола.

10 марта «Аталанта» заслуженно спаслась в матче с «Ювентусом» на выезде (2:2), а шестого числа сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в Лиге Европы.

«Спортинг»

С одной стороны «Спортинг» остался явно недоволен ничьей на своем поле с итальянским соперником, но с другой стороны команда могла и вовсе проиграть. Поэтому «бело-зеленые» едут в Бергамо с боевым настроением и надеждой, что им удастся забить несколько мячей и праздновать выход в четвертьфинал. В чемпионате «Спортинг» лидирует и опережает принципиального соперника «Бенфику» на один пункт.

10 марта «Спортинг» не имел никаких проблем с «Арокой» в чемпионате (3:0), а 3 марта уже на своем поле был обыгран «Фаренсе» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.88

Ничья – 3.95

Победит «Спортинг» – 4.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились ничейным результатом

«Спортинг» выиграл семь из десяти последних встреч при трех ничьих

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Два последних поединка команд завершились вничью

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. В этом сезоне команды встречаются далеко не первый раз и уже стало понятно, что для «Спортинга» этот соперник очень неудобный. Прогнозируем победу итальянского клуба в 1-2 мяча.