«Аталанта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Аталанта»
Несколько неудачных матчей «Аталанты» ухудшили ее позиции в борьбе за топ-4 Серии А, однако в Лиге Европы подопечные Гасперини настроены решительно. Команда добилась боевой ничьей в Португалии и теперь уже на своем стадионе попробует сыграть лучше своего соперника, поставив перед тем неразрешимые задачи. Хозяева понимают, что любая ошибка может привести к сложным последствиям, но поединок все равно обещает быть увлекательным и нести в себе много красивого футбола.
10 марта «Аталанта» заслуженно спаслась в матче с «Ювентусом» на выезде (2:2), а шестого числа сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в Лиге Европы.
«Спортинг»
С одной стороны «Спортинг» остался явно недоволен ничьей на своем поле с итальянским соперником, но с другой стороны команда могла и вовсе проиграть. Поэтому «бело-зеленые» едут в Бергамо с боевым настроением и надеждой, что им удастся забить несколько мячей и праздновать выход в четвертьфинал. В чемпионате «Спортинг» лидирует и опережает принципиального соперника «Бенфику» на один пункт.
10 марта «Спортинг» не имел никаких проблем с «Арокой» в чемпионате (3:0), а 3 марта уже на своем поле был обыгран «Фаренсе» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.88
- Ничья – 3.95
- Победит «Спортинг» – 4.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились ничейным результатом
- «Спортинг» выиграл семь из десяти последних встреч при трех ничьих
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Два последних поединка команд завершились вничью
Прогноз
Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. В этом сезоне команды встречаются далеко не первый раз и уже стало понятно, что для «Спортинга» этот соперник очень неудобный. Прогнозируем победу итальянского клуба в 1-2 мяча.