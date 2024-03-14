«Байер» – «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:50

«Байер»

«Байеру» было очень сложно играть в Азербайджане, но команда сумела добыть выездную ничью и выглядит безупречным фаворитом перед поединком в Леверкузене. В чемпионате Германии «фармацевты» идут на первом месте с 67 баллами, что на 10 пунктов больше, чем у «Баварии». Это говорит о том, что подопечные Хаби Алонсо могут спокойно подготовиться к ответной встрече и выпустить максимально боевой состав для решения задачи выхода в следующий этап.

10 марта «Байер» выиграл на своем поле у «Вольфсбурга» (2:0), а седьмого числа сыграл вничью на выезде с «Карабахом» в Лиге Европы (2:2).

«Карабах»

«Карабах» на данный момент является главной футбольной силой Азербайджана, что доказывает турнирная таблица чемпионата, где коллектив лидирует и опережает ближайшего соперника более чем на 20 баллов. Команда отлично провела первый поединок, но чтобы нанести первое в сезоне поражение великолепно подготовленному «Байеру» ей не хватило еврокубкового опыта. У гостей очень мало шансов зацепиться за результат в Германии, но они приложат к этому максимум усилий.

10 марта «Карабах» на своем поле обыграл «Зирю» (3:1), а третьего числа на выезде разгромил «Нефтчи» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.22

Ничья – 7

Победит «Карабах» – 14

Тотал больше 3 мячей – 1.58

Тотал меньше 3 мячей – 2.4

Статистика

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

Восемь из десяти последних матчей «Карабаха» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» одержал две победы в трех встречах с азербайджанским клубом

«Карабах» забивал в 22 матчах подряд на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Байера» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Немецкий клуб не хочет доводить противостояние до нервной концовки и вероятнее всего уже с первых минут попробует достичь своей цели, что ему вполне по силам.