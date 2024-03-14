«Эмполи» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Эмполи» – «Болонья», который состоится 15 марта 2024 года
«Эмполи»
«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на семнадцатой строчке. Вспомним недавние футбольные поединки с участием команды, чтобы оценить шансы «Эмполи» в предстоящей встрече с «красно-синими». В рамках матча 26-го тура на выезде с разницей в один мяч «синие» взяли верх над командой «Сассуоло» (3:2). Дома с минимальным счётом «Эмполи» проиграл «островитянам» из Кальяри.
На прошлых выходных со счётом 0:1 «синие» уступили в Милане местным «дьяволам».
«Болонья»
Четвёртое место занимают на сегодняшний день «борзые» из Болоньи в турнирной таблице итальянской Серии A. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. Забив пару мячей, в сухую «красно-синие» на своём поле взяли верх над «мастифами» из Вероны в рамках матча 26-го тура Серии A. На выезде с разницей в один мяч «Болонья» обыграла «Королеву провинциалов» из Бергамо (2:1).
9 марта с минимальным счётом «борзые» дома уступили миланскому «Интеру».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмполи» – 3.75
- Ничья – 3.30
- Победит «Болонья» – 2.13
- Победит «Болонья» с форой -1.5 гола – 4.00
- Тотал голов больше 2.5 – 2.27
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.61
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- В двух матчах из пяти крайних «синие» выиграли своих соперников
- За аналогичный период «борзые» взяли верх над своими оппонентами в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Болоньи» с коэффициентом 2.13. Больше месяца «красно-синие» не теряли очки до недавней встречи с «Интером». «Эмполи» вряд ли помешает «борзым» увезти три очка в предстоящем матче.