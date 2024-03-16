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«Интер» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

вчера, 22:20
«Интер» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Наполи», который состоится 17 марта 2024 года

«Интер»

«Интернационале» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «лазурно-белыми» из Неаполя. В позапрошлом туре чемпионата «змеи» на своём поле с разницей в один мяч взяли верх над «грифонами» из Генуи (2:1). В Болонье с минимальным счётом выиграли у местных «борзых».

13 марта в ответной игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов после серии пенальти «Интер» в гостях уступил мадридскому «Атлетико» и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

«Наполи»

«Маленькие ослы» на сегодняшний день занимают в турнирной таблице итальянской Серии A седьмое место. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками с участием «Наполи» за последнее время. На своём поле в позапрошлом туре чемпионата Италии со счётом 2:1 на своём поле «лазурно-белые» выиграли у «Старой синьоры». Дома со счётом 1:1 вничью сыграли «партенопейцы» с «быками» из Турина.

В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «маленькие ослы» уступили «Барсе» и текущий еврокубковый сезон для «лазурно-белых» завершился.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.61
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Наполи» – 5.60
  • Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.55
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

  • Только в одной очной встрече из пяти крайних «Наполи» выиграл у «чёрно-синих» из Милана
  • Четыре победы одержали «змеи» в пяти последних матчах
  • За такой же период «партенопейцы» выиграли в двух встречах.

Прогноз

В текущем сезоне «лазурно-белые» не отличаются надёжной игрой в гостевых матчах. С коэффициентом 1.61 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать на победу «Интера». Свои три очка «змеи» заберут в будущей игре.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Интер
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Думаю в этом матче будет забито достаточно голов -ТБ(2,5).
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