Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебютный гол Захаряна за клуб

Главный тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал первый гол российского полузащитника за испанскую команду.

Игрок забил на 68-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0).

Очень рад за Захаряна. Он заслужил это. Он молод, много работает, хочет учиться и обладает хорошими качествами. У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, это обязательно пойдёт ему на пользу. Со временем благодаря тому, что он учится у окружающих, ситуация улучшится.