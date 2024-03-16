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Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебютный гол Захаряна за клуб

вчера, 09:45
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 0Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасил прокомментировал первый гол российского полузащитника Арсена Захаряна за испанскую команду.

Игрок забил на 68-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0).

Очень рад за Захаряна. Он заслужил это. Он молод, много работает, хочет учиться и обладает хорошими качествами. У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, это обязательно пойдёт ему на пользу. Со временем благодаря тому, что он учится у окружающих, ситуация улучшится.

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Все комментарии
a9vdbkb9qmys
a9vdbkb9qmys
вчера в 11:46
Дай Бог чтобы это был не последним.... удачи в дальнейшем.
nqpyrryxkc7w
nqpyrryxkc7w
вчера в 11:41
Ещё бы не оценить - столько ждали!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:26
Обычная история, правда затянулась .
Надеюсь теперь пойдёт всё по восходящей.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:13
Очень долго этот период проходит... Удачи игроку...
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:01
Этот гол придаст уверенности Захаряну для адаптации в новом клубе.
Ну и испанский язык конечно нужно выучить обязательно.
Гость
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