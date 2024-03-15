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Итальянцы – еврокубковое откровение, «Карабах» едва не выбил «Байер». В Лиге Европы мощно закрылась 1/8 финала

вчера, 09:57
Вирц

Рассказываем об ответных матчах.

«Ливерпуль» жесток со «Спартой»

Тотальное доминирование «Ливерпуля» в ЛЕ, статус взрослой команды в песочнице – всё это ярко проиллюстрировало столкновение с пражской «Спартой». С чехами стоило быть более милосердными. Даже в домашних стенах аутсайдеры пары не смогли ничего противопоставить – 1:5.

В этот раз – более крупный разгром. На поле опять появлялись представители клопповской «продлёнки» — молодёжь из клубной академии: Эллиот, Куанса, Келлехер, Брэдли (к ним мы успели привыкнуть), а также совсем юные МакКоннелл, Мусяловски, Кларк. Последний отметился голом и ассистом – уже совсем издевательство над командой из Праги.

У Салаха – гол и 3 голевые, также результативными действиями отметились Нуньес, Собослаи и Гакпо. В итоге «Спарта» получила 1:6 на «Энфилде», о которых забудет нескоро. С другой стороны, чехам выпала честь играть против европейского гранда и даже забить 2 мяча. Им будет о чём вспомнить.

«Карабах» едва не запрыгнул в четвертьфинал

Что же творит «Карабах» — дважды он ставил будущего чемпиона Германии на край пропасти. В домашних стенах азербайджанцы вели 2:0 к перерыву и отлично сдерживали «фармацевтов». Те только после выхода лидеров включили другие скорости и спасли ничью.

На волне подвигов «скакуны» настолько поверили в свои силы, что выдали такой же сценарий в логове соперника. Леверкузенцы держались дольше – и пропустили лишь во втором тайме. Зубир и Жуниньо вплотную приблизили четвертьфинал для «Карабаха», нужно было только продержаться. Быстро (на 72-й минуте) ответил Фримпонг – и на «Бай-Арене» установилось тяжёлое затишье. По мере приближения компенсированного времени становилось ясно – что-то будет.

И вот Шик сравнивает на 90+3-й. А на 90+7-й – вырывает для «Байера» победу и путёвку в следующую стадию. Чемпионский фарт как он есть!

«Вильярреал» к успеху шёл

«Провансальцам» пришлось извиняться перед болельщиками за провал в этом сезоне. Команда не на ходу, во второй раз сменился тренер. А публика у коллектива такая, что лучше реабилитироваться не словом, а делом. Начали с 5-матчевой победной серии, в которую попал и разгром «Вильярреала». Испанцы ужасно съездили во Францию и получили 0:4, отчего мотивация раздавить соперника дома была лишь сильнее.

«Жёлтая подлодка» отлично справлялась с задачей большую часть времени. Начали на 32-й минуте голом Капу, продолжили во втором тайме – отличился Серлот (54-я). Когда Москера забивал третий, казалось: чуть поднажать – и получится перевести в дополнительное время. Но дорогу в 1/4 прикрыл шлагбаум – гол Клосса с передачи Обамеянга в компенсированное время. «Марсель» остановил соперника на полном ходу.

«Аталанта» прошла дальше, отличный день для Миранчука

Вряд ли стоит браться за рассуждения о важности Миранчука для Гасперини. Тренер отметил, что это системообразующий игрок, да и Алексей чаще выходит в старте – но всё это ощущается как сон. У него есть свойство заканчиваться. В начале 2024 года был яркий отрезок, когда хавбек выделялся чуть ли не в каждом матче. Но в феврале последовала 4-матчевая «засуха», против «Болоньи» футболист просидел в запасе до 66-й минуты.

Но сказка не закончилась – Миранчук буквально втащил «Аталанту» в четвертьфинал ЛЕ своими навыками диспетчера. В первом матче разошлись ничьей – забили по голу. Алексей ассистировал Скамакке. В Бергамо португальцы заставили хозяев отыгрываться – на 33-й минуте отметился Педру Гонсалвеш.

Бергамаски правила игры приняли – после перерыва Лукман и Миранчук вернули расстановку сил на исходную. А на 59-й минуте российский хавбек выдал голевой снова – и опять на Скамакку. Гол Джанлуки в итоге оказался победным.

Другие итальянцы тоже в игре

Редко успех команд одной страны растягивается на несколько сезонов – было время, когда в финалах ЛЧ и ЛЕ сошлись англичане. В прошлом году еврокубки штурмовали итальянцы – «Интер», «Наполи» и «Милан» бились в одной части сетки ЛЧ («Интер» в итоге играл с «Сити» в финале), «Фиорентина» противостояла «Вест Хэму» в финале ЛК. «Юве» и «Рома» боролись за итальянский финал – в итоге римляне сошлись с «Севильей».

И теперь представители Серии А продолжают феерить – в чуть меньшем объёме. Конкретно в ЛЕ наряду с «Аталантой» продвинулись «Милан» и «Рома». «Россонери» вообще не испытали проблем со «Славией». Победили дома – победили на выезде. 3:1, победный гол у Лофтуса-Чика. Но доказывать предстоит много – Пиоли по-прежнему на грани отставки.

Магия Де Росси помогла «Роме» провести ударный отрезок (1 поражение в 11 матчах). Но периодически случаются рецидивы. Ответную игру с «Брайтоном» можно отнести к таким. Плюс играли в гостях. В любом случае после 4:0 даже 0:1 нестрашны – римляне ждут жеребьёвку.

Противостояние чемпионов и итальянское дерби украсят турнир

Жеребьёвку ждут и все остальные. В ЛЕ не так много ярких афиш, как в главном еврокубке – зато футбол на высоких скоростях, яркие матчи, много голов. Дополнительным украшением могут стать несколько пар.

Например, столкновение «Ливерпуля» и «Байера» как двух фаворитов своих национальных чемпионатов. Мерсисайдцы в английском «эль-классико» поделили очки с «Ман Сити» и упустили лидерство (пропустили вперёд «Арсенал»). Но железобетонными претендентами на титул быть не перестали. А «фармацевты» уже сделали всё, чтобы прервать гегемонию «Баварии». Остаётся только не наделать ошибок на финишной прямой. Такое столкновение стало бы украшением не только четвертьфинала или кампании ЛЕ – всего сезона.

Или опять в одну часть сетки могут отправить итальянцев. Тут любое противостояние в реалиях еврокубка будет носить характер дерби. Но на игру «Милана» и «Ромы» было бы посмотреть интереснее – две итальянских столицы как-никак.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:14
Тренер «Карабаха» подарил Хаби Алонсо азербайджанский ковер
Сегодня, 7 марта, в Баку пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Карабах» примет лидера Бундеслиги «Байер». В преддверии противостояния тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов встретился с наставником леверкузенцев Хаби Алонсо. Наставник азербайджанской команды рассказал Алонсо о достопримечательностях страны и пригласил испанца посетить Баку с неофициальным визитом.

Алонсо поблагодарил Гурбанова за такой прием и выразил желание встретиться с Гурбановым уже не в качестве тренеров противоборствующих команд. В конце встречи наставник «Карабаха» подарил Хаби Алонсо ковер работы азербайджанских ткачей под названием Карабах. Напомним, цвета «Карабаха» защищает российский вратарь


А ковёр то азербайджанским оказался на самом деле.
t6ra7npn5fg5
t6ra7npn5fg5 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:38
А этот армянский образец. Видите? В центре снова — равнобедренный крест, как и у того, который сейчас у Алонсо.
gf6xj7k35hkg
gf6xj7k35hkg ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:30
Теперь хотелось бы объяснить подробнее, так как вижу у вас сомнения.

Этот образец из персидской культуры, ну если найдете крест дайте знать... По профессии я архитектор, а также получил образование в области иранской архитектуры. Но даже не архитектор, обладающий логическим умом, может посмотреть на архитектуру Ирана, а потом на этот ковер. И он поймет, что они родственны по культуре. Круги, мозаичные узоры. Даже в Google это можно понять за минуту просмотра.

Но креста не найдете... Я же не говорю, что персы не хорошие? Культура есть культура. В спорте то же самое. Я болел за сборную Ирана в международных матчах Азии.

И потом выложу армянский образец и вы поймете разницу.
ну3га
ну3га ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:43
v28uyufunxxm
v28uyufunxxm ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:26
Да. На этом сайте https://artsakhcarpet.com/ru/products/jraberd-artsvagorg-426/

есть информация. На картинке все видно: в центре ковра те же узоры, а цвет красный. Такие ковры имели основной цвет — красный и синий. Этот синий.

.Ковёр с КРЕСТообразным узором, как Вы думаете, такое возможно? Ведь у персов тоже есть народные ковры, но не с крестообразным узором. Я очень хорошо разбираюсь в коврах. Как-то нелогично иметь древний народный ковер своего народа с крестообразным узором, ведь такие ковры есть только у христиан.

Просто излагаю факты, у меня нет ничего личного. Для меня главное правдоподобная информация. 90% в инете вне правды. Это полезно для людей найти правду в 10%.
sihafazatron
sihafazatron ответ mnnqyx7ar9y2 (раскрыть)
вчера в 13:08
хммм.. армянский ковер от азербайджанского клуба??
mnnqyx7ar9y2
mnnqyx7ar9y2
вчера в 12:26
А ведь, соперник «Байера» так старался произвести впечатление на Алонсо после первого матча. Подарили армянский народный ковёр с крестообразным узором. Название ковра — “Джраберд-Арцвагорг, из XVI-XVII веков. Арцвагорг в буквальном переводе — Орлиноковёр из Джраберда.

Теперь в доме Алонсо есть армянский народный ковер в память о упорной победе. Байер с победой!
volga.kot
volga.kot
вчера в 11:22
Карабах молодцом! Не канули в грязь лицом с лидером бундес лиги
nmrs933dby6x
nmrs933dby6x
вчера в 11:21
Классные игры на выбывание!!! Слабых уже нет и это интригует ещё больше
valeron4321
valeron4321 ответ Салат 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:48
Все правильно написано - Леверкузенцы держались до придуманного Тейлором и ВАРом удаления карабахского игрока за то, что леверкузенский нападающий сам подвернул ногу без какого-либо контакта с ним. После этого изматывали оборону и в добавленное время воспряли духом и воспользовавшись потерей концентрации обороны Карабаха в зоне удаленного защитника пропихнули таки два гола...
Рой Макай
Рой Макай ответ Салат 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:42
Ну да, Карабах забил по сути в первой голевой атаке, которая случилась аж во втором тайме, не знаю за что там держался Байер в первые 60 минут)
DXTK
DXTK
вчера в 10:12
Хотелось бы чтобы в 1/4 финала сыграли Ливерпуль и Байер, Клопп против Алонсо, было бы интересно на такое глянуть.
Гость
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