«Спартак» ищет тренера в Португалии. Но сезон провалил не только Абаскаль

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сегодня, 09:37

Вряд ли выиграют хотя бы Кубок России.

После жребия в Пути РПЛ – попали на «Зенит», а ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге, где «Спартак» двенадцать лет без побед, у Абаскаля высокий шанс отправиться в Путь регионов. А если проиграет Семаку показательно, то отправится домой в Испанию. Проход «Оренбурга» отложил разговоры об отставке, но португальский спортивный директор Амарал обращался к знакомым специалистам. «Спартаку» ищут тренера, но не только Гильермо в списке разочарований. Пора назвать имена виновных в неудачах.

Гильермо Абаскаль, тренер

Рыжеволосый молодой мужчина в свитерах известной фирмы и модных кроссовках часто буянил на бровке. Но в первых таймах матчей «Спартака» главный тренер Абаскаль обычно зритель, вроде болельщиков на стадионе. У Гильермо, разумеется, есть план на игру, но чаще всего команда плывет по течению. Резервисты «Оренбурга» на днях забили из ничего, Соболев из ничего отыгрался. Но Абаскаль и тогда, и всегда включается чаще в перерыве. И это имеет ужасные последствия для «Спартака».

Виктор Мозес, хавбек

Абаскаль не видит в нигерийце основного правого латераля, а именно на этой позиции Мозес играл за «Челси» или «Интер». Тренер «Спартака» мечтал получить диспетчера в лице Виктора, но при первой попытке помешали травмы. Теперь мешает отсутствие мотивации у футболиста. Мозес покинет «красно-белых», он это точно знает – контракт не продлят. Нигериец настолько не хотел терять деньги за полгода и идти в клуб с меньшей зарплатой, что зимой отказался от логичного трансфера. Отдача соответствующая.

Квинси Промес, вингер

Голландец стал хуже на поле и застрял в ОАЭ . Промеса сначала не выпустили в Москву, а потом взяли под арест, ведь голландцы делают запрос об экстрадиции дважды осужденного в криминальных судах вингера. Промесу не хватило совести, чтобы самому предложить «Спартаку» разрыв контратака. Клуб потерял деньги, не избавившись от футболиста зимой. Также могут потерять лидера, если Нидерланды добьются экстрадиции. Процедура длительная, а контракт у Промеса со «Спартаком» до лета. Забивал меньше, чем в прошлом сезоне, а теперь подставил, поскольку замену Квинси зимой не искали. На него рассчитывали, а Промес подвел.

Георгий Джикия, центрбек

Капитан «Спартака» играл плохо. Первая причина, почему оказался на лавке. Дальше пошли споры с Абаскалем. Тренер всего на четыре года старше, Георгий может считать себя не менее взрослым, чем начальник. Слово за слово – в основе Бабич, а Джикия останется, только если уволят Абаскаля. Но если бы Георгий не давал комментарии и запретил это делать своим представителям, а набрал изумительную форму, то не стал бы разочарованием сезона. Когда капитан не работает на единение и не впечатляет на поле, то команда страдает. У Абаскаля странные решения, но он не враг себе. Джикия в идеальной форме мог делать разницу для «Спартака» в обороне.

Александр Соболев, форвард

Паузы без голов, бледные матчи, конфликт с наставником, скандалы – полный набор Дзюбы 2.0. Только играет хуже. Соболев несерьезно относился к командной дисциплине. Его наказали за опоздания. Зимой Абаскаль и Амарал подписали за огромные деньги форварда Угальде. Понятно, что отчасти проблемы Соболева из-за стиля тренера, Абаскаль не фанат тяжелых нападающих. Но если у известного форварда бьющей и атакующей команды всего 3 гола в РПЛ за 1 229 минут, то это личный провал. А четыре из пяти ассистов Соболева в двух матчах – против «Рубина» и «Балтики». Плохо играет, даже кубковые голы не меняют общую оценку, потому что РПЛ важнее.

Михаил Игнатов, плеймейкер

Кадровый дефицит и желание тренера поиграть с «ромбом», как взрослые парни из «Реала», отправили Игнатова в основу «Спартака». Вот только Михаил не российский Беллингем. Игнатов скорее как Хаверц из «Арсенала», но намного, намного слабее. Ни в центре поля, ни на позиции десятки, ни в роли ложного форварда Михаил себя не показал. Абаскаль часто доверял футболисту, но молодой атакующий полузащитник оставляет «Спартак» в фактическом меньшинстве. Слишком медленный игрок, хотя иногда отдает умные передачи с места. Возможно, раскроется у другого тренера, но у Абаскаля не стал важным для победной основы.

Алексис Дуарте, центрбек

Сербский новичок Бабич ошибался, но он недавно в команде. Дуарте в составе больше года, это самый дорогой трансфер РПЛ позапрошлой зимы. И Дуарте не может похвастаться ничем, кроме удачных передач ближним напарникам, Пруцеву или правому латералю. Алексис часто ошибается без мяча, плохо перестраивается, принимает необдуманные решения. Теперь реже идет на грубые фолы, но парагвайца нельзя назвать грамотным защитником, вокруг которого строят оборону. Джикия не играет с Бабичем, поскольку они оба левши, поэтому Дуарте незаменимый игрок для Абаскаля, сыграл в девятнадцати турах из двадцати. Бабич хотя бы голы забивает, а от Дуарте какая польза?

Олег Рябчук, латераль

Молдаванин может выпасть из основы, «Факелу» проиграли с Рябчуком с первых минут. «Спартак» достаточно сильный, чтобы обыграть резервный состав «Оренбурга». Было бы странно вылетать с таким отношением соперника, тренер Деограсия не тратил силы основных игроков, которые ведут борьбу за спасение в РПЛ . Но даже один успех «Спартака» не мешает говорить о тех, чья работа стоила «красно-белым» шансов на чемпионскую гонку. Новичок Рябчук не стал панацеей на проблемном левом фланге.

В Кубке России москвичи тоже не фавориты. «Спартак», если не пройдёт «Зенит», легко может вылететь из Пути регионов. Например, от «Химок» или «Ростова». Генеральный результат сезона уже есть – неудача в попытке создать чемпионскую команду. У «Спартака» остаются важные плюсы, но разочарований больше.