Лучший из худших аутсайдеров. Удивительная история «Альмерии»

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вчера, 22:51

Она близка к тому, чтобы вписать себя в историю.

«Альмерия», замыкающая турнирную таблицу Ла Лиги, находится на пороге рекорда топ-пяти европейских чемпионатов. Он был установлен в Англии «Дерби Каунти» 16 лет назад. Это 32 матча подряд в чемпионате без побед. «Альмерия» не выигрывала в Ла Лиге с мая прошлого года, когда победила «Мальорку» со счетом 3:0. Если в воскресенье не получится победить «Лас-Пальмас», то «Альмерия» сравняется с рекордом «Дерби».

Вероятно, это не тот рекорд, о котором мечтали болельщики, когда в 2019 году саудовский миллиардер Турки Аль-Шейх купил «Альмерию» за 20 миллионов евро. До нынешнего сезона в целом дела шли неплохо. Правление Аль-Шейха началось с рекордного для клуба подписания контракта с Дарвином Нуньесом за 15 миллионов евро. Причем нынешний форвард «Ливерпуля» перебрался в «Альмерию», когда она выступала во втором дивизионе.

Повышение в классе наступило не сразу. Но в 2022 году возвращение в Ла Лигу спустя семь лет состоялось. Однако после прошлого сезона все пошло наперекосяк. На этой неделе Пепе Мель был назначен новым главным тренером «Альмерии». Это уже третий наставник клуба за сезон, если не считать еще и временных тренеров.

Антирекорды

Учитывая, что у «Альмерии» отставание от спасительной зоны составляет 14 очков за десять туров до финиша чемпионата, вряд ли можно надеяться на удержание места в Ла Лиге. Перед Мелем будет стоять задача как можно громче хлопнуть дверью перед окончанием сезона, в котором «Альмерия» уже побила несколько антирекордов.

«Альмерия» уже давно обновила рекорд по самой продолжительной серии без побед со старта чемпионата. Ранее он принадлежал хихонскому «Спортингу» и был установлен в сезоне-1997/98 – 23 матча. У «Альмерии» сейчас со старта сезона 28 матчей без побед. Кроме того, «Альмерия» превзошла 30-матчевый рекорд «Леванте» без побед в Примере. Эта серия закончилась в январе 2022 года.

Единственным крупным внутренним антирекордом остается 13 набранных очков «Спортинга» за сезон. Это тоже случилось в чемпионате-1997/98. Но у «Альмерии» на счету десять баллов, так что за счет ничьих она может избежать повторения и «улучшения» этого сомнительного достижения.

Что касается уже упомянутого рекорда «Дерби», то он был установлен в сезоне-2007/08. Тогда эта команда набрала всего 11 очков. И это худший результат в топовых лигах Европы с тех пор, как за победу стали присуждать три очка. Вряд ли «Альмерия» хочет отобрать эту сомнительную славу у «Дерби» и стать первой испанской командой, которая не выиграла ни разу за сезон.

Тяжелое положение «Альмерии» тем примечательнее, что амбиции ее владельца распространялись очень далеко. С момента прихода Аль-Шейха только у «Реала», «Барселоны» и «Севильи» уровень превышения расходов был больше. А перед нынешним сезоном в Испании только «Реал» потратил на новых футболистов больше, чем «Альмерия». Ее расходы превысили 50 миллионов евро. Значительную их часть удалось компенсировать за счет продажи Эль Биляля Туре в «Аталанту» за 30 миллионов евро.

Палки в колесах

Проекту «Альмерии» и стремлениям Аль-Шейха вывести клуб в топовый статус подрезали крылья финансовые правила Ла Лиги, которые запрещают тратить больше 70 процентов доходов на игроков и зарплаты. Годовой бюджет «Альмерии» составляет 66,8 миллиона евро, это лишь 11-е место в Ла Лиге. Первоначально эти ограничения очень возмущали владельца клуба, который, покупая его, не вполне осознавал, на что подписывается.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас является поборником подобных запретов. Его очень бесит, когда связанные с государствами фонды и владельцы приобретают клубы и неограниченно вкладывают в них. Вот что он говорил об «Альмерии» и шейхе:

Если бы не определенные ограничения, «Альмерия» перевернула бы все с ног на голову. Это государственный клуб. Аль-Шейх – министр из Саудовской Аравии. Я однажды был у него в гостях. На фоне его самолета лайнер президента США будет выглядеть очень маленьким. У него есть возможность делать все, что он захочет в финансовом плане. Но наши правила этого не позволяют.

В прошлом Тебас не только яро критиковал «Манчестер Сити» и ПСЖ , но и накладывал вето на некоторые согласованные «Альмерией» спонсорские сделки, которые признавались недействительными или содержали завышенные суммы. Так что богатым инвесторам в Испании тяжело поднимать с нуля небольшие клубы.

«Альмерия» вряд ли может рассчитывать на такие доходы, которые позволят ей тратить на уровне топ-клубов. И это замедляет развитие клуба. Хотя свою систему он адаптирует. В 2020 году за хорошие деньги был продан Нуньес, в 2022-м – Умар Садик, а в прошлом – Туре. Общая сумма выручки составила 84 миллиона евро. И даже в прошлом году на фоне большинства клубов из Испании «Альмерия» тратила активно, пытаясь усилиться.

Кто-то обвиняет в неудачах этого сезона тренерские назначения. Висенте Морено был назначен наставником команды после ухода Руби, который повысил в классе «Альмерию» и удержал ее в Ла Лиге. С Морено расстались через семь игр. Он сам потом критиковал руководство за то, что его отстранили от работы с составом.

Гаиска Гаритано сменил Морено. Между ними два матча поработал Альберто Ласарте. Но и Гаритано ушел, когда не смог победить в 21 матче у руля команды. Говорят, что его тренерские решения ставили под удар перспективу некоторых футболистов, на которых делалась ставка боссами с точки зрения будущей продажи. Например, Лопи оценивают в 15 миллионов евро, к нему есть интерес из Германии. Но Гаритано его почти не использовал, что могло понизить стоимость игрока.

Невезение

Но не стоит считать «Альмерию» нынешнего сезона совсем уж безнадежным экземпляром. Парадоксально, но эта команда чаще всего смотрится очень прилично в конкретных матчах по содержанию игры. Даже топовым клубам приходилось сильно попотеть, чтобы вырвать победу у «Альмерии» или ничью. Ей чудовищно не везет регулярно, а откровенно провальных матчей не так и много, что не характерно для тонущего аутсайдера.

По количеству ожидаемых голов «Альмерия» занимает седьмое место в Ла Лиге (36,12), но в реальности она забила лишь 27 мячей. Это 16-е место и самое большое расхождение в чемпионате. «Альмерия» пропустила больше всех голов – 57. Однако ожидаемое количество пропущенных мячей – всего 48,36. В совокупности эти показатели дают около 20 недополученных голов в разнице в пользу команды.

Конечно, вряд ли цифры умозрительной статистики как-то утешат болельщиков. Но они у «Альмерии», надо сказать, весьма смирные. В особо радикальных кругах бродит недовольство тем, что Аль-Шейх уделяет мало внимания клубу. Действительно, он много работает в правительстве Саудовской Аравии, где отвечает за индустрию развлечений, привозит в страну крупные боксерские поединки.

Но фанаты «Альмерии» не устраивают демонстраций и каких-то акций протеста против руководства, как это сделали бы болельщики в других клубах. Представители Аль-Шейха утверждают, что он достаточно пристально следит за «Альмерией» и не планирует ее продавать. Якобы если и расстанется с клубом, то только в случае, когда поднимет его на новый уровень, что позволит выручить большие деньги, а также передать «Альмерию» тому владельцу, который сможет добиться еще большего прогресса. Пока же ему, кажется, снова придется готовиться к вытаскиванию ее из второго дивизиона.