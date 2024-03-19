Австралия – Ливан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Австралия – Ливан, который состоится 21 марта 2024 года
Австралия
«Соккеруз» на данный момент в турнирной таблице группы I находится на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. В рамках матча Кубка Азии «кенгуру-футболисты» раскатали ничью со сборной Узбекистана (1:1). В 1/8 плей-офф Кубка Азии «Соккеруз» разгромил национальную команду Индонезии со счётом 4:0.
В четвертьфинале со счётом 1:2 после дополнительного времени «кенгуру-футболисты» уступили «азиатским тиграм» из Южной Кореи.
Ливан
Второе место в своей группе занимает национальная команда Ливана. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В текущем году сборная Ливана пока не радует победами своих поклонников. В Кубке Азии «бордовые» из Катара обыграли в сухую, забив три гола, ливанскую сборную. Нулевую ничью раскатали «кедры» с национальной командой Китая.
Сборная Таджикистана со счётом 2:1 выиграла в Кубке Азии ливанцев.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Австралия – 1.12
- Ничья – 6.80
- Победит Ливан – 17.00
- Победит Австралия с форой -2.5 гола – 2.15
- Тотал голов больше 3.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.54
Статистика
- Три победы одержали «кенгуру-футболисты» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «кедры» порадовали своих поклонников только одной победой
- Две очные встречи сборных завершились с одинаковым счётом 3:0 в пользу национальной команды Австралии.
Прогноз
Особых трудностей у «Соккеруз» возникнуть не должно в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.15 на победу сборной Австралии с форой -2.5 гола за игру.