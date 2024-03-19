Австралия – Ливан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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вчера, 22:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Австралия – Ливан, который состоится 21 марта 2024 года

Австралия

«Соккеруз» на данный момент в турнирной таблице группы I находится на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. В рамках матча Кубка Азии «кенгуру-футболисты» раскатали ничью со сборной Узбекистана (1:1). В 1/8 плей-офф Кубка Азии «Соккеруз» разгромил национальную команду Индонезии со счётом 4:0.

В четвертьфинале со счётом 1:2 после дополнительного времени «кенгуру-футболисты» уступили «азиатским тиграм» из Южной Кореи.

Ливан

Второе место в своей группе занимает национальная команда Ливана. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В текущем году сборная Ливана пока не радует победами своих поклонников. В Кубке Азии «бордовые» из Катара обыграли в сухую, забив три гола, ливанскую сборную. Нулевую ничью раскатали «кедры» с национальной командой Китая.

Сборная Таджикистана со счётом 2:1 выиграла в Кубке Азии ливанцев.

Котировки БК Pinnacle

Победит Австралия – 1.12

Ничья – 6.80

Победит Ливан – 17.00

Победит Австралия с форой -2.5 гола – 2.15

Тотал голов больше 3.5 – 2.26

Тотал голов меньше 3.5 – 1.54

Статистика

Три победы одержали «кенгуру-футболисты» в пяти последних матчах

За аналогичный период «кедры» порадовали своих поклонников только одной победой

Две очные встречи сборных завершились с одинаковым счётом 3:0 в пользу национальной команды Австралии.

Прогноз

Особых трудностей у «Соккеруз» возникнуть не должно в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.15 на победу сборной Австралии с форой -2.5 гола за игру.