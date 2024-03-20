Индонезия – Вьетнам: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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вчера, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Индонезия – Вьетнам, который состоится 21 марта 2024 года

Индонезия

Последнюю строчку турнирной таблицы группы F занимают «красно-белые» на сегодняшний день. Вспомним недавние матчи с участием команды. В Кубке Азии с разницей в пару мячей сборная Индонезии уступила национальной команде Ирака (1:3). 19 января с минимальным счётом «Команда Гаруды» выиграла у сборной Вьетнама. Со счётом 3:1 японцы обыграли «красно-белых» из Индонезии.

28 января в 1/8 плей-офф Кубка Азии индонезийская сборная потерпела поражение от «кенгуру-футболистов» из Австралии со счётом 0:4.

Вьетнам

«Золотые звёздные воины» на сегодняшний день в турнирной таблице своей группы находятся на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков вьетнамской сборной за последнее время. В пяти матчах к ряду «воины» проигрывают своим оппонентам. В рамках товарищеской встречи с разницей в один мяч национальная команда Вьетнама уступила сборной Кыргызстана (1:2). Со счётом 4:2 в Кубке Азии японская сборная одержала победу над «воинами».

24 января национальная команда Ирака взяла верх над вьетнамцами со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит Индонезия – 2.10

Ничья – 3.15

Победит Вьетнам – 3.50

Победит Индонезия с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 – 1.55

Статистика

В семи матчах из десяти крайних «Команда Гаруды» проиграла своим соперникам

За такой же период «Золотые звёздные воины» уступили в восьми футбольных поединках

Четыре крайних очных матча команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.10 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу сборной Индонезии. В недавнем матче «Команда Гаруды» справилась с национальной командой Вьетнама. Будущая встреча соперников не станет исключением.