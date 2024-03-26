«Престон» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 03:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Ротерхэм», который состоится 29 марта 2024 года

«Престон»

«Престон Норт Энд» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимает на данный момент девятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Престона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ротерхэмом». 2 марта на своём поле «неуязвимые» раскатали нулевую ничью с «Халлом» в рамках матча 35-го тура чемпионата. Через неделю «лилейно-белые» уступили дома команде «Сток Сити» (1:2).

16 марта с минимальным счётом «Престон» в гостях выиграл у «Плимута».

«Ротерхэм»

Последнюю строчку турнирной таблицы занимают «мельники» на сегодняшний день. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. С декабря месяца прошлого года «Ротерхэм» не радует победами своих поклонников. В сухую, пропустив пять голов, «мельники» потерпели поражение от команды «Ковентри Сити» в рамках матча 36-го тура Чемпионшипа. С таким же счётом «красно-белые» проиграли «канарейкам» из Норвича.

В матче прошлого тура «нулёвку» раскатали «мельники» с «терьерами» из Хаддерсфилда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 1.50

Ничья – 4.00

Победит «Ротерхэм» – 6.20

Победит «Престон» с форой -1.5 гола – 2.33

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В девяти матчах из десяти крайних «мельники» проиграли своим соперникам

За такой же период «неуязвимые» уступили только в двух матчах.

Прогноз

С коэффициентом 1.50 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Престон». «Лилейно-белые» без особых трудностей должны справиться с «мельниками» из Ротерхэма.