«Хаддерсфилд» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Хаддерсфилд» – «Ковентри Сити», который состоится 29 марта 2024 года

«Хаддерсфилд»

На сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги «терьеры» занимают двадцать второе место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «бело-синих» за последнее время. В рамках матча 36-го тура чемпионата «Хаддерсфилд» уступил в гостях «Кардиффу» с минимальным счётом. 10 марта в следующем туре «терьеры» дома потерпели поражение от «Вест Бромвича» (1:4).

16 марта нулевую ничью раскатали «бело-синие» с «мельниками» из Ротерхэма.

«Ковентри Сити»

«Небесно-голубые» на текущий момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ковентри Сити», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «терьерами». В трёх матчах к ряду «небесно-голубые» обыграли своих соперников. Со счётом 5:0 на своём поле «Ковентри» одержал уверенную победу над «мельниками» из Ротерхэма. На выезде с разницей в один мяч «небесно-голубые» обыграли «шершней» из Уотфорда (2:1).

В четвертьфинале Кубка Англии «Ковентри Сити» в гостях взял верх над «волками» из Вулверхэмптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» – 2.95

Ничья – 3.40

Победит «Ковентри Сити» – 2.30

Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Только одну победу одержали «терьеры» в пяти последних матчах

За такой же период «небесно-голубые» обыграли своих соперников в четырёх футбольных поединках

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.40. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. С трудом, но хозяева могут зацепиться за ничью в матче.