«Барселона» заплатит за свою ошибку минимум 50 млн евро. Новый тренер получит плеймейкера

1711611273

сегодня, 10:34

Ольмо повторит путь Пике, Сеска и Альбы?

Возвращать воспитанников – клубная традиция

В истории «Барселоны» есть матч, где в основе вышли строго воспитанники клуба. Спустя двенадцать лет после того приятного для фанатов команды события Лапорта снова обратил внимание на историю «блаугранас». Возвращение воспитанников, которых упустили по пути из детского и юношеского футбола во взрослый – клубная традиция. Дани Ольмо, играющий сейчас за «Лейпциг», искал игровую практику в «Динамо» из Загреба. Школьник понимал, что в основу мощной «Барселоны» пробиться не смог бы.

Лапорта летом проведет предметные переговоры с представителями «Лейпцига» и футболистом. Говорят, в контракте Ольмо есть пункт, который позволяет ему уйти за 60 млн евро. Каталонцы хотят скинуть максимум до пятидесяти миллионов, чтобы заполучить Даниэля обратно, но торги будут сложными, поскольку клубы АПЛ не прочь заплатить больше. Лапорта вспоминает времена, когда «Барселона» удачно вернула Альбу и Пике, которые стали основными защитниками первой команды и легендами клуба.

Возвращение Сеска не вызвало однозначные оценки. Однако сам Фабрегас как-то отвечал на критику – в родном клубе полузащитник выиграл 6 трофеев, выступал в основе и ушел в «Челси», чтобы впервые стать чемпионом Англии, ведь с «Арсеналом» такую вершину не покорял. Фабрегас пригодился, пусть не выиграл с «блаугранас» Лигу чемпионов. Но нужен ли сейчас «Барселоне» Дани Ольмо? Вопрос сложнее, хотя у Лапорты очевидные намерения. Каталонцы давно присматривались к Дани, а теперь надо найти деньги.

Предпоследний пас важен для роста «Барселоны»

В лучших матчах Гюндоган доказывает, что игроки его формата нужны «Барселоне». При этом немцу в этом году исполнится 34 года, а Ольмо будет всего 26 лет. Конечно, позиции у Илкая и Дани не одинаковые, но у «Барселоны» есть различные варианты ведения игры. Например, проблема левого инсайда давняя, со времен ухода Неймара, который играл слева как вингер. Даже сильные исполнители, вроде Гризманна и Коутиньо, почему-то не заиграли. В этом сезоне слева часто видели Жоау Феликса, но его не выкупят у «Атлетико».

Справа надежда на 16-летнего Ямаля, которому устроили овацию на «Сантьяго Бернабеу» за подвиги в матче против Бразилии. В центре атаки молодой Витор Роке постарается урвать игровое время. Хотя если старина Левандовски будет в форме и откажется от саудовских миллионов, то на ещё один сезон позиция закрыта. Не исключено, что «Барселона» назначит «переходного наставника» до приезда Клоппа через год и частичного исправления финансовой ситуации в клубе. Но Юрген может выжать максимум из Ольмо.

Испанец, как минимум, хорошо знает немецкий язык, потому что живет в Германии почти четыре года. Атакующего хавбека, который работал и справа, и слева, и даже плеймейкером в схеме «4-2-2-2» в бразильском стиле, можно представить успешным под руководством Юргена Клоппа. И не только, ведь это зрелый игрок. Ольмо не мешает напарникам собирать голевые действия – хавбек Симонс, форвард Опенда и латераль Раум результативнее. Но Ольмо выдает рискованные, при этом мягкие разрезающие передачи. Испанец руководит игрой.

Дани невероятно спокойный при принятии решений. У него классный прессинг. Агрессивно выскакивает из-за спины и забирает мяч недалеко от чужих ворот. Без труда выходит на ударные позиции, когда это нужно. При этом его нельзя назвать ленивой «десяткой», так как у Дани есть отборы мяча и перехваты. Не работает в «Лейпциге» глубоко, поскольку это агрессивная команда. Зато технически он настоящий сын «Ла Масии». Голевой пас рабоной отдаст без проблем. Всегда грамотно ищет верную позицию и не капризничает без мяча.

Не все воспитанники добились успехов Пике и Альбы

Повторение важно в обучении, но для развития нужно пробовать разные подходы. Поэтому «Барселона», которая после легенд возвращала также Эрика Гарсию, Жерара Деулофеу, Эктора Бельерина и Адама Траоре, не добилась равнозначных успехов в пору, когда на пике формы были Хави, Иньеста и Месси. Прямо сейчас в заявке у Хави есть Ромеу, который сам попросился обратно и даже пошел на финансовые расходы, чтобы подписать контракт с «Барселоной». Но опорный полузащитник не стал вторым Бускетсом и лидером.

Ольмо старается быть самобытным, не похож на плохую копию Иньесты или Хави. Но его решение уехать в Загреб было правильным. Также, не исключаем, правильно будет отказаться от возвращения в «Барселону». Там не знают имени главного тренера. Спортивный директор Деку честно признался, что не искали замену Хави, поскольку Эрнандес не предупредил об уходе. Легенду клуба могут оставить на одной из должностей в «Барселоне», и это ошибка. Тренер редко становится хорошим директором, вмешивается в тактику.

У «Барселоны» долги и игровые проблемы. Клубу придется задуматься о продаже самых дорогих футболистов, вроде защитника Араухо. Юных хавбеков Педри и Гави загоняли до серии травм. Схема не всегда позволит Ольмо играть в свой футбол. Возможно, ему будет лучше в АПЛ , где открытый футбол с камбэками, напоминающий традиционный немецкий подход в Бундеслиге. Дани важно показать себя на Евро. В начале сезона сделал хет-трик в финале Суперкубка Германии, лишив Кейна и «Баварию» трофея, а теперь ищет новый клуб.

Про Дани Ольмо, который не реализовал моменты против «Реала», из-за чего симпатичный «Лейпциг» не создал сенсацию в плей-офф Лиги чемпионов, достаточно знать одну вещь. Как-то откатил мяч на бровку, оставив проекцию на сантиметры над линией. Сделал это на глазах арбитра и Эрнандеса из «Баварии». Француз наивно поднял мяч руками, а судья свистнул фол, ведь снаряд не покинул поле. Забавный эпизод описывает способ мышления Ольмо. Хитрец часто рискует с передачами, но такие футболисты меняют класс всей команды.